Come spiegare la deforestazione ai bambini?

Per spiegare la deforestazione ai bambini servono parole semplici, immagini esemplificative, risorse online con video e documentari e anche libri da leggere insieme, ma adatti all'età dei bimbi. In realtà loro possono capire meglio concetti che spesso sfuggono agli adulti. Parlare di disboscamento, in Italia e nel mondo, è fondamentale, per far comprendere anche ai più piccini quanto sia fondamentale prendersi cura del nostro pianeta, l'unica casa comune che abbiamo e dobbiamo difendere.