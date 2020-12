Zabaione per le feste: ricetta vegan

Come preparare lo zabaione per le feste secondo una ricetta vegan che ci consente di non utilizzare ingredienti di origine animale.

Possiamo preparare una versione dello zabaione per le feste con una ricetta vegan. La tradizione vuole che lo zabaione si prepari a base di uova, zucchero e un liquore. Di solito si usa un vino liquoroso, come per esempio il Marsala, il Porto o in generale un vino passito.

Per Natale possiamo mettere a punto uno zabaione di questo tipo, ma sicuramente creeremo qualche problema a chi segue la dieta vegana. Di conseguenza, proprio per non utilizzare ingredienti di origine animale possiamo scegliere una ricetta speciale ricorrendo a degli ingredienti molto facili da trovare e semplici, senza rinunciare al sapore di un dolce così buono. Vediamo come si prepara la ricetta dello zabaione vegan, adatta ad essere servita per le feste, sia per il cenone di Capodanno che per il pranzo di Natale.

Zabaione per le feste: la ricetta vegan

Zabaione vegan per le feste

Ingredienti:

25 grammi di datteri

25 grammi di anacardi

25 grammi di albicocche secche

1 quarto di cucchiaino di spezie miste

100 ml di Brandy

1 baccello di vaniglia

1 litro di latte di mandorle zuccherato

noce moscata

Immergiamo i datteri, gli anacardi, le albicocche e le spezie miste nel Brandy e lasciamo il tutto a riposare una notte. Il giorno successivo versiamo tutti questi ingredienti nel frullatore. Aggiungiamo i semi del baccello di vaniglia e il latte di mandorle. Frulliamo fino a quanto otterremo una consistenza cremosa. Poi versiamo lo zabaione nei bicchieri con il ghiaccio e grattugiamo un po’ di noce moscata su ogni bicchiere.

Torta vegan con mele e zabaione

Lo zabaione può anche non essere soltanto una bevanda da reinventare nel caso delle festività natalizie. Esso può fare anche da ottimo ingrediente per condire alcuni dolci ideali da servire per le feste. Ecco quindi la ricetta della torta vegan di mele proprio a base di zabaione. In questa ricetta non ci resta che preparare la versione vegan dello zabaione secondo le istruzioni che abbiamo visto sopra e poi procedere nel modo che vi suggeriamo per realizzare l’intero dolce.

Ingredienti:

200 grammi di farina integrale

80 grammi di zucchero di canna

70 grammi di olio di mais

150 grammi di latte di soia

6 grammi di lievito per dolci

1 cucchiaino di aceto di mele

3 mele

zabaione in versione vegana

Mettiamo insieme la farina con lo zucchero e il lievito. Poi mischiamo gli ingredienti liquidi e precisamente il latte, l’olio e l’aceto di mele. Versiamo il mix di ingredienti liquidi in una ciotola contenente quelli secchi. Mescoliamo il tutto, per avere un composto omogeneo. Rivestiamo lo stampo con la carta da forno e passiamo un filo d’olio.

Versiamo tutto il composto nello stampo. Tagliamo le mele a fette e posizioniamole sull’impasto. Copriamo le mele con lo zabaione e mettiamo la torta a cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 45 minuti. Il risultato consisterà in un ottimo dolce profumato da portare in tavola per deliziare i nostri ospiti.