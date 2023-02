Cos’è il latte d’oro e 11 benefici da conoscere

Il latte d'oro è una bevanda dal potere immunostimolante e antinfiammatorio, considerato un rimedio popolare nella tradizione ayurvedica. Questa bevanda può migliorare la nostra vita in almeno 11 modi diversi, inoltre prepararlo a casa è davvero facilissimo. Saranno sufficienti pochissimi ingredienti, una delle tue tazze preferite e qualche minuto a disposizione, per goderti un sorso di benessere e relax.

Il latte d’oro, anche noto come “latte di curcuma”, è una bevanda tipica della tradizione e della medicina ayurvedica, ma negli ultimi anni questa bevanda, dal colore tanto simile a quello dello zabaione, ha conquistato il cuore e il palato di molte persone in tutto il mondo.

Per questo è divenuta una bevanda abitualmente sorseggiata e apprezzata anche in Italia e nei Paesi occidentali, dove il latte di curcuma è spesso chiamato “Golden Milk”.

L’ingrediente principale di questa bevanda, come avrai già capito, è la curcuma: a questo dorato rizoma dalle mille proprietà benefiche, si abbinano la cannella, il cardamomo, lo zenzero e l’immancabile pepe nero, che permette di sprigionare la curcumina, il principio attivo contenuto nella spezia dorata che tanto amiamo.

Proprio queste spezie conferiscono al latte d’oro un effetto antinfiammatorio, energizzante e rinvigorente per la salute.

Il golden milk è considerato una bevanda da bere al posto del caffè o del tè al mattino, ma puoi consumarlo anche la sera, prima di andare a letto, o nel pomeriggio, per uno spuntino diverso dal solito.

In questo articolo scopriremo che cos’è il latte d’oro, quando berlo e naturalmente vedremo come prepararlo in casa secondo la ricetta tradizionale.

Latte d’oro: cos’è e a cosa serve?

In poche parole, il Golden Milk, o più esattamente “Haldi ka Doodh” o Haldi Doodh, è una bevanda che fa parte della tradizione ayurvedica. Questo speziato rimedio popolare viene preparato con pochi e semplici ingredienti.

Nonostante la ricetta possa variare leggermente di famiglia in famiglia, i principali ingredienti del latte d’oro sono perlopiù gli stessi, ossia il latte intero, la curcuma e il pepe nero. A questi ingredienti di base è possibile aggiungerne altri, per migliorare il sapore o il profilo nutrizionale del latte d’oro.

Tradizionalmente, al Golden Milk sono attribuiti effetti antinfiammatori. Si ritiene che la bevanda possa migliorare la digestione e ridurre i livelli della pressione sanguigna.

A rendere questo rimedio tanto popolare e, soprattutto, efficace, è la curcumina, ossia il principio attivo contenuto nella curcuma, il cui assorbimento viene favorito proprio dalla presenza della piperina contenuta nel pepe nero. Questa combinazione di spezie garantisce degli effetti benefici straordinari per la salute.

Ma vediamo più nel dettaglio a cosa serve “latte e curcuma” e quali sono i benefici di questa bevanda per la salute.

Latte d’oro: benefici

Quali sono i benefici del latte d’oro? Impiegata nel campo dell’Ayurveda da molto tempo, questa bevanda a base di latte e curcuma è in grado di migliorare il nostro benessere in molti modi differenti.

Aumenta le energie fisiche e mentali Grazie alle sue proprietà antivirali, può rinforzare le difese immunitarie e aiutare a combattere raffreddori, tosse, febbre e malanni di stagione Esercita effetti antiossidanti, depurativi e antinfiammatori: si ritiene che questa bevanda possa ridurre il rischio di sviluppare tumori, artrite reumatoide e malattie cardiache Aiuta a migliorare il metabolismo: molte persone assumono il latte d’oro per dimagrire e per mantenere un sano peso corporeo Disintossica il fegato Migliora la digestione e allevia il bruciore di stomaco Normalizza i livelli di colesterolo nel sangue Aiuta a mantenere la pressione sanguigna a livelli ottimali Riduce i sintomi depressivi: sono tuttavia necessari ulteriori studi per poter confermare un simile effetto Migliora la memoria e le funzioni cognitive: si ritiene che il latte d’oro possa ridurre anche il rischio di Alzheimer Riduce i dolori, soprattutto quelli articolari e muscolari.

Latte d’oro alla curcuma: ricetta

Se la lista dei benefici del golden milk ti ha già conquistato, probabilmente vorrai imparare a preparare questa bevanda a casa. La ricetta del latte d’oro è veloce e facilissima. Come abbiamo già visto, la scelta delle spezie dipende dai propri gusti personali, ma quelle della ricetta base sono sempre gli stessi, e cioè curcuma e pepe nero.

Il procedimento si dividerà in due fasi: per prima cosa, prepareremo la crema o pasta di curcuma. Dopodichè, procederemo con la preparazione del golden milk vero e proprio.

Crema di curcuma

Per poter preparare un tradizionale golden milk, bisognerà preparare innanzitutto la pasta di curcuma, una crema giallo oro che potremo utilizzare ogni volta che avremo voglia di una tazza di latte d’oro.

Ingredienti

Per preparare la crema di curcuma serviranno:

Mezza tazza di curcuma in polvere

Mezza tazza d’acqua

Mezzo cucchiaino di pepe macinato.

Procedimento

Mescola questi tre ingredienti in un pentolino facendo cuocere a fiamma dolce. Continua a mescolare finché non avrai ottenuto una sorta di crema abbastanza densa.

Una volta terminata la preparazione, potremo passare alla preparazione del vero e proprio latte d’oro.

Latte d’oro: ricetta

Dopo aver preparato la pasta alla curcuma, non rimane che unire gli ingredienti e creare questa magica bevanda dal potere rigenerante.

Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e il procedimento da seguire.

Ingredienti per il latte d’oro

1 cucchiaio di crema di curcuma

1 tazza di latte a scelta, vaccino o anche vegetale: il latte intero è spesso impiegato nella ricetta tradizionale, ma puoi utilizzare anche un latte di avena o di soia.

Zucchero o miele per dolcificare, facoltativo.

Procedimento

In un pentolino, versa una tazza di latte e porta ad ebollizione per qualche minuto. Quindi, aggiungi un cucchiaino di crema di curcuma e mescola per bene. Il golden milk è pronto.

3 consigli utili

Per ottenere una consistenza schiumosa , versa il tutto in un barattolo, chiudi con il coperchio e agita il barattolo, dopodiché versa il golden milk nella tua tazza preferita e assaporalo.

, versa il tutto in un barattolo, chiudi con il coperchio e agita il barattolo, dopodiché versa il golden milk nella tua tazza preferita e assaporalo. Se lo desideri, alla ricetta puoi aggiungere delle spezie a piacere. Tipo la cannella, ma c’è chi abbina anche altri ingredienti, come il cardamomo e così via.

La crema di curcuma avanzata potrà essere conservata in frigo per un mese, in un barattolo di vetro con chiusura ermetica.

Quando assumere il latte d’oro?

Puoi bere il latte d’oro in qualsiasi momento della giornata. Puoi sorseggiare questa bevanda nei periodi in cui ne senti un maggiore bisogno, oppure puoi berlo ogni giorno, a colazione o come bevanda calda della sera, con aggiunta di zenzero magari.

Dal momento che non contiene né caffeina né teina, questa bevanda non rischierà di rovinare le tue notti, ma al contrario, potrà regalarti dei sonni tranquilli.

Che sapore ha il Golden Milk?

Il golden milk ha anche un sapore buonissimo, leggermente piccante, “caldo” e corposo. Potrà sembrare “scontato”, ma per poter comprendere a pieno il sapore del latte d’oro, bisogna assaggiarlo.

Latte d’oro: controindicazioni

In realtà non esistono particolari controindicazioni per quanto riguarda il consumo del latte d’oro. Chi soffre di allergia alla curcuma o al pepe nero, naturalmente, dovrebbe evitarne l’assunzione. Se assunto in quantità eccessive, il golden milk può inoltre causare disturbi come nausea e diarrea.

Il rimedio è sconsigliato per le donne in gravidanza e durante l’allattamento, in quanto non se ne conoscono i possibili effetti per la salute della mamma e del bambino.

Se stai seguendo una terapia farmacologica, bisognerà inoltre accertarsi che gli ingredienti impiegati nella preparazione del latte d’oro non rischino di alterare l’efficacia o l’assorbimento dei farmaci che stai assumendo. Per qualsiasi dubbio o incertezza, ti raccomandiamo di chiedere consiglio al medico curante, in modo da poter assumere questo rimedio naturale in tutta tranquillità.

E a questo punto, non ti resta che prendere tutti gli ingredienti e preparare il tuo golden milk, per avere un attimo di benessere e gusto.