Torrone: ricetta per farlo in casa

Torrone morbido o croccante fatto in casa: ricetta semplice e veloce per realizzarlo con ingredienti 100% naturali.

In previsione dei festeggiamenti natalizi c’è chi si mette ai fornelli per sperimentare nuove tecniche e ricette, tra queste non poteva mancare quella del torrone. Goloso e ricco è un dolce che tradizionalmente campeggia sulla tavola delle feste. Può essere sia morbido che duro, e subire le contaminazioni culturali delle varie tradizioni locali. Per questo l’Italia può vantare molte ricette per un prodotto sempre gustoso anche se leggermente differente. Città simbolo del torrone è Cremona, che ne possiede la produzione maggiore.

Gli elementi base per una buona riuscita sono la frutta secca e in alcune Regioni è contemplata la presenza dello zucchero. In altre, come la Sardegna, la morbidezza e la dolcezza è data dal miele tipico della zona. La ricetta si completa con l’aggiunta di uova, agrumi grattugiati e può prevedere la presenza di cioccolato, ostie in fogli e vanillina. Morbido o duro e croccante, il torrone è una bontà da gustare a tavola accanto alle luci di Natale. Se fatto in casa può trasformarsi in un delizioso dono da regalare agli amici più cari.

Torrone fatto in casa: ingredienti

Quando si prepara il torrone in casa occorre prestare molta attenzione agli ingredienti scelti, che dovranno essere naturali e di qualità. Ecco quali sono:

650 gr di mandorle sgusciate e nocciole

300 gr di miele

300 gr zucchero

la scorza grattugiata di 2 limoni e 1 arancio

3 albumi d’uovo

1 bustina di vanillina

1 confezione di fogli di ostia, si può comprare in pasticceria

stampi rettangolari usa e getta per torte o plumcake

Preparazione

Per prima cosa è importante preparare lo stampo inserendo i fogli di ostia tagliati in misura, in mancanza di questi foderate con la carta da forno leggermente inumidita. Spellate e sgusciate le mandorle e le nocciole, quindi fatele tostare in forno per 10 minuti a 180°. Quindi lasciate ammorbidire il miele a bagnomaria per quasi due ore, mescolandolo per evitare che si attacchi.

Per verificare che sia pronto al punto giusto misurate la temperatura con il termometro da cucina, che dovrà risultare 120°. In mancanza di questo prelevate con il cucchiaino una punta di miele, versatelo in una tazza di acqua fredda. Appena le due parti verranno a contatto il miele emetterà un piccolo scoppiettio, quindi prelevato con le dita per testare che sia duro e solido. In caso contrario proseguite nella cottura.

A parte caramellate lo zucchero versandolo in un pentolino con dell’acqua, mescolate fino a quando non si sarà sciolto. Completate montando gli albumi a neve ferma, in modo che siano perfettamente compatti. A questo punto uniteli al miele pronto, mescolando il tutto sempre a bagnomaria per almeno 5 minuti, a seguire unite lo zucchero, le scorze grattugiate, la bustina di vanillina e la frutta secca tostata e leggermente sminuzzata. Mescolate con cura e costanza, così da permettere al composto di solidificarsi lentamente. Versate nello stampo e rivestite con il secondo foglio di ostia tagliato in misura.

Lasciate raffreddare coprendo lo stampo con un tagliere o un coperchio più grande del contenitore, se necessario fermate con un peso. Dopo 30 minuti eliminate le coperture e tagliate il torrone in strisce o in blocchetti, che conserverete nella carta trasparente per alimenti acquistabile nei negozi per dolci o in pasticceria. La durezza del torrone è data dalla tempistica di cottura del miele, se preferite un composto più morbido togliete prima il miele dalla fiamma.

In Sardegna il miele sostituisce lo zucchero e per questo il torrone locale è più morbido e di colorazione avorio. In Sicilia i pistacchi sono parte integrante della ricetta, per un gusto più deciso e croccante.