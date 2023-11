Tonico viso fai da te: 5 ricette per tutti i tipi di pelle

A ogni tipo di pelle, il suo tonico per il viso naturale fai da te. Ci sono rimedi utili, infatti, per chi ha la pelle grassa, secca o mista. Oppure per chi cerca un po' di sollievo in caso di arrossamenti, con ingredienti utili a lenire la pelle. Ma anche per chi cerca un rimedio contro la pelle lucida o per idratare in profondità l'epidermide del volto. Ricette facili da preparare, con ingredienti economici e alla portata di tutti.

Realizzare un tonico viso fai da te non è impossibile. Quello di cui abbiamo bisogno sono solo gli ingredienti migliori per il nostro tipo di pelle. Ogni epidermide ha bisogno, infatti, di un particolare nutrimento. Conoscere che tipo di pelle abbiamo è il primo passo per prenderci cura a dovere del nostro viso. Oggi vogliamo proporre una serie di ricette ideali per tutti i tipi di pelle: secca, grassa, mista o che ha bisogno di idratazione profonda o di coccole lenitive per essere visibilmente sana, bella, morbida.

Tonico viso fai da te per pelli secche

Chi ha la pelle secca, deve realizzare un tonico in grado di idratare l’epidermide in profondità, nutrendola a fondo ed evitando che si screpoli o si rovini facilmente. Gli ingredienti da usare per questa ricetta sono:

acqua minerale

succo di mirtillo puro

latte intero

Si mescolano gli ingredienti in parti uguali all’interno di una bottiglia, da agitare con cura prima dell’uso. Il contenitore va conservato in frigorifero e preso all’occorrenza, tenendo in considerazione che non si conserva per più di 4-5 giorni, quindi meglio prepararne poco per volta.

Tonico viso fai da te per pelli grasse

Chi ha la pelle grassa, invece, deve usare ingredienti in grado di prendersi cura del proprio viso in modo adeguato ed efficace. Nel dettaglio avremo bisogno di:

2 gocce di olio essenziale di limone

2 gocce di olio essenziale di lavanda

una tazzina di acqua

Basta mescolare in una tazzina piena di acqua i due oli essenziali, per poi andare ad applicare questo tonico naturale fai da te non solo sul viso, ma anche sul collo. Possiamo prepararlo man mano quando ci serve, così da non sprecarlo.

Tonico viso fai da te per pelli miste

Ci sono anche persone che hanno una pelle del viso mista. In questo caso dovremo preparare:

un mazzetto di fiori di lavanda secchi

acqua

Facciamo bollire l’acqua e mettiamo i fiori secchi in infusione. Copriamo il pentolino e quando l’acqua è fredda filtriamola con un colino. Il tonico si può conservare per qualche giorno in frigorifero.

Tonico viso fai da te lenitivo alla camomilla

La ricetta del tonico viso fai da te alla camomilla è utile per le sue proprietà astringenti e lenitive: in caso di rossore o macchie sulla pelle, è un toccasana. Ecco gli ingredienti da preparare:

due bustine di camomilla o un cucchiaio di fiori secchi

150 ml di acqua

Facciamo bollire l’acqua e aggiungiamo la camomilla in bustine o in fiori secchi. Filtriamo con un colino e lasciamo raffreddare. Possiamo applicarlo su ogni zona del viso, anche per ottenere un effetto rilassante, in particolare nel contorno occhi, così da dire addio a borse e occhiaie.

Tonico viso fai da te astringente al limone

Infine, ecco una ricetta per un tonico per il viso fai da te astringente, che sfrutta tutte le proprietà del limone, che può essere un ottimo alleato di bellezza. Gli ingredienti da preparare sono i seguenti:

il succo spremuto di un limone

250 ml di acqua

Mescoliamo il succo di un limone spremuto fresco con l’acqua. Applichiamo sul viso, anche in caso di lucidità evidente della pelle. Lasciamo agire e poi applichiamo una buona crema idrante.