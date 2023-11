Pelle secca in autunno: i consigli del dermatologo

La pelle secca in autunno è un problema piuttosto comune, causato principalmente dal freddo. Tra i rimedi, vi sono una serie di buone abitudini, come l'utilizzo di prodotti specifici ed una costante idratazione. Abbiamo chiesto ad un dermatologo di dirci cosa fare per eliminare definitivamente il problema.

Durante l’autunno, la pelle subisce una serie di cambiamenti dovuti alla transizione dall’esposizione estiva al sole verso un clima più freddo e secco. Per questo, la pelle in autunno potrebbe risultare tendenzialmente più secca. Abbiamo chiesto al dottor Valentini, dermatologo del MioDottore, di spiegarci i motivi di questo problema e come curarlo.

Pelle secca in autunno: le cause

Con l’arrivo dell’autunno e la diminuzione dell’umidità nell’aria, la pelle tende a disidratarsi più facilmente, diventando secca, squamosa e priva di luminosità. La pelle danneggiata potrebbe apparire più opaca a causa della diminuzione del turnover cellulare, ovvero il rinnovo delle cellule superficiali. Per affrontare questi cambiamenti, è importante mantenere una routine di cura della pelle adeguata.

Questo include l’idratazione costante usando creme idratanti e sieri specifici, nonché l’applicazione di protezione solare anche durante l’autunno per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV residuali. Esfoliare delicatamente la pelle può aiutare a rimuovere le cellule morte superficiali, favorendo il rinnovo cellulare e migliorando la luminosità della pelle.

Inoltre, integrare antiossidanti nella routine di cura della pelle può contribuire a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi causati dall’esposizione al sole e aiutare a ridurre l’iperpigmentazione. Mantenere una dieta equilibrata, ricca di vitamine e antiossidanti, insieme a un adeguato apporto di acqua, può svolgere un ruolo significativo nella salute generale della pelle, contribuendo alla sua idratazione e al mantenimento di un aspetto radioso.

Infine, consultare un dermatologo per ottenere consigli personalizzati sulla cura della pelle può essere estremamente utile, poiché possono raccomandare trattamenti specifici o prodotti mirati alle esigenze individuali della pelle durante questa transizione stagionale.

Come curare la pelle secca in autunno

Nella stagione autunnale, i trattamenti per la pelle dovrebbero concentrarsi sulla riparazione dei danni causati dal sole estivo, sull’idratazione e sul mantenimento della salute generale della pelle. Ecco alcuni dei migliori trattamenti.

Idratazione intensa

Utilizzare creme idratanti ricche, sieri o maschere idratanti per contrastare la secchezza causata dal clima più freddo e secco dell’autunno. Gli ingredienti come l’acido ialuronico, il burro di karité o l’olio di jojoba possono aiutare a mantenere la pelle idratata.

Esfoliazione delicata

Utilizzare esfolianti delicati per rimuovere le cellule morte superficiali e favorire il rinnovo cellulare. Questo può migliorare la luminosità della pelle. Scegli prodotti con acidi esfolianti come l’acido glicolico o l’acido salicilico per un’esfoliazione delicata.

Maschere riparatrici

Applicare maschere idratanti o riparatrici una o due volte a settimana per nutrire in profondità la pelle e fornire un’ulteriore idratazione.

Trattamenti anti-età

L’uso di sieri o creme contenenti retinoidi può contribuire a migliorare la texture della pelle e a ridurre le rughe, sebbene sia consigliabile utilizzarli con cautela e sotto la supervisione di un professionista della pelle.

Protezione solare

Anche in autunno, è fondamentale applicare la protezione solare per proteggere la pelle dai danni residui dei raggi UV.

Antiossidanti

Integrare sieri o creme contenenti antiossidanti come la vitamina C o E nella routine può aiutare a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi e a migliorare la luminosità.

Trattamenti in dermatologia estetica

Trattamenti professionali come peeling chimici, microdermoabrasione o laser possono essere opzioni per migliorare la texture e il tono della pelle. Tuttavia, è essenziale discutere con un dermatologo per valutare la migliore opzione per le esigenze individuali della tua pelle.

Detergenza delicata

Usa detergenti o saponi idratanti e privi di sostanze chimiche aggressive che possono rimuovere ulteriormente l’umidità naturale della pelle.

Applicazione frequente di creme idratanti

Applica la crema idratante più volte al giorno, specialmente dopo il lavaggio o quando la pelle è umida, per sigillare l’umidità.

Utilizzo di umidificatori

In casa, utilizza umidificatori per mantenere l’ambiente interno umido. Questo aiuta a prevenire la secchezza eccessiva della pelle.

Evita docce troppo calde o prolungate

L’acqua calda può privare la pelle del suo olio naturale. Opta per docce tiepide e limita il tempo sotto la doccia.

Integratori alimentari

Alcuni integratori come gli acidi grassi omega-3 o integratori di olio di pesce possono aiutare a migliorare l’idratazione della pelle.

Il contributo è del dottor Davide Valentini, dermatologo del MioDottore.