Dieta disintossicante 3 giorni: menu detox, cosa mangiare

Tornare in forma grazie a una dieta disintossicante da 3 giorni. Una dieta detox da tre giorni per sgonfiare il girovita, depurarsi ed eliminare le tossine. Un programma dietetico a effetto d’urto, molto utile per raggiungere tale obiettivo, ma non solo.

Questo tipo di alimentazione svolge un’azione detox sull’organismo molto importante. Soprattutto se svolta prima di cominciare una dieta dimagrante vera e propria, finalizzata alla perdita di peso. Vediamo di seguito come seguire una dieta detox 3 giorni e un menu d’esempio.

Dieta dei tre giorni: cosa mangiare e menu

Dieta detox 3 giorni: cosa mangiare

La dieta disintossicante dei 3 giorni non è particolarmente restrittiva, anzi è piuttosto facile da seguire, ben calibrata e soprattutto varia, ricca di alimenti drenanti e detossinanti. È importante non scendere al di sotto di un apporto calorico di 1.200 kcal circa al giorno, in modo tale da evitare l’acidosi, e bere molta acqua.

Si otterrà così un effetto sgonfiante e rigenerante senza incorrere in pericolose carenze nutrizionali. Ecco cosa mangiare durante la dieta dei 3 giorni, o meglio cosa prediligere nella composizione del proprio menu quotidiano:

alimenti e bevande antiossidanti come i frutti di bosco, carote, noci, miele, peperoni, mandorle e tè verde;

come i frutti di bosco, carote, noci, miele, peperoni, mandorle e tè verde; abbondate con i vegetali drenanti quali ananas, carciofo, sedano e cetrioli;

quali ananas, carciofo, sedano e cetrioli; per potenziare l’azione depurativa, si dovrebbero preferire pasta, pane, riso e altri cereali integrali , poiché sono ricchi di fibre, sani e aiutano il corretto funzionamento dell’intestino;

, poiché sono ricchi di fibre, sani e aiutano il corretto funzionamento dell’intestino; in alternativa è possibile optare sui cereali privi di glutine come quinoa, riso, grano saraceno e mais, ma solo per poche volte al mese.

Per una dieta detox più efficace scegliete una bevanda fatta in casa, preparata con sciroppo d’acero, succo di limone, cannella e acqua, bevendola al posto di un pasto per un digiuno depurativo. È comunque consigliabile berla solo al mattino, prima di una colazione depurativa – dunque a digiuno – e per il resto della giornata consumare solo proteine, frutta e verdura.

Dieta disintossicante di 3 giorni, menu

Non c’è bisogno di fare rinunce particolari per seguire una dieta disintossicante di successo. L’importante è bere moltissima acqua ed evitare i cibi pesanti, troppo raffinati o eccessivamente ricchi di grassi. Di seguito un esempio per un menu completo da 3 giorni, ideale per sgonfiarsi.

Primo giorno Colazione: dopo aver bevuto il mix con sciroppo d’acero e limone, è possibile consumare una macedonia di frutta con uno yogurt magro e fiocchi d’avena integrali; a pranzo un’insalatona di verdure crude, tonno, patate e un po’ di mais condita con una salsa allo yogurt; come spuntino, una manciata di semi di zucca oppure tre o quattro noci; a cena del riso integrale più un mix di verdure cotte in agrodolce, condite con una salsa preparata con aceto e miele.

Secondo giorno colazione: yogurt magro, frutta secca e fiocchi d’avena integrali; pranzo: insalata di verdure fresche; spuntino: frutta fresca, come ananas; cena: zuppa di fagioli e patate cotta con dado vegetale, cipolle e carote.

Terzo giorno colazione: porridge di avena integrale fatto con acqua, miele, banane e yogurt magro; pranzo: gallette integrali di avena e insalata di verdure condita con una salsina allo yogurt, aglio, cetrioli e succo di limone; spuntino: 100 grammi di frutti di bosco; cena: salmone con verdure al vapore e patate al forno.



Dieta detox: quando fare la dieta disintossicante e se funziona

Sarebbe particolarmente utile seguire la dieta disintossicante da 3 giorni ad esempio prima delle feste, così da ripulire il corpo e prepararlo alle tipiche abbuffate di questi periodi. In generale questo regime sgonfiante è perfetto anche per tornare in forma dopo un periodo stressante per lo stomaco.

Non ci sono particolari rischi per la salute anche perché va seguita solo per tre giorni ed è comunque equilibrata e sana, anche se chi è abituato a mangiare di più potrebbe avvertire un senso di fame. In questo caso mangiare un frutto o dei cereali integrali, unendovi un bel bicchiere d’acqua.