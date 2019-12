Tendinite del polso e della mano: esercizi e rimedi naturali

La tendinite si manifesta principalmente con un dolore acuto e persistente, avvertito in corrispondenza del polso e talvolta esteso fino alle dita della mano coinvolta. Può anche comparire un leggero gonfiore , specialmente quando la tendinopatia è la conseguenza di un trauma o di un movimento compiuto in modo brusco. Altri sintomi possono essere, ad esempio, la percezione di una sorta di scricchiolio in corrispondenza dell’ articolazione del polso oppure di una certa rigidità specialmente al risveglio.

La tendinite al polso e della mano , chiamata anche tendinopatia o tenosinovite, è un disturbo infiammatorio che coinvolge i tendini e le guaine sinoviali di questa parte del corpo. Può manifestarsi in seguito a svariate cause e anche i fattori di rischio sono numerosi, tra cui l’uso del computer o di altri dispositivi elettronici per molte ore al giorno, costringendo il polso e la mano a mantenere una posizione scorretta a lungo.

