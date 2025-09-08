Una nuova ondata di promozioni nel volantino del supermercato, con offerte eccezionali che includono televisori LED da 50 pollici.

La catena di discount, ormai apprezzata per la qualità e convenienza dei suoi prodotti, si conferma punto di riferimento per le famiglie italiane in cerca di ottime occasioni sia per l’alimentare sia per l’elettronica di consumo.

Tra le promozioni più interessanti spicca sicuramente la proposta dedicata ai televisori LED da 50 pollici. Dal 5 all’8 settembre 2025, Eurospin mette in vendita il televisore smart LED Ultra HD Telefunken da 50″ a soli 289,99 euro. Questo modello offre funzionalità moderne, tra cui sistema operativo TiVo, sintonizzazione HD DVB T2/C/S2, audio Dolby Digital Plus, timer, blocco parentale e ingressi per cuffie e USB. Inoltre, il dispositivo è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home, caratteristiche che lo rendono perfetto per chi desidera un’esperienza di visione integrata e intelligente. La classe energetica è D, un buon compromesso tra prestazioni e consumi.

Per chi cerca un modello più compatto, ideale per ambienti come la camera da letto o la cucina, Eurospin propone un televisore LED FULL HD da 22 pollici della marca Majestic al prezzo di 139,99 euro, con doppio sistema di alimentazione sia a 220V che a 12V (dotato di cavo accendisigari). La classe energetica è E.

Queste offerte si aggiungono alla vasta gamma di smart TV reperibili anche attraverso l’Eurospin Online Store, che offre un’ampia scelta di modelli con tecnologia all’avanguardia, risoluzioni Full HD e 4K, e diverse dimensioni per adattarsi a ogni esigenza domestica. Le TV disponibili sono dotate di connessioni multiple HDMI e USB, Wi-Fi e Bluetooth e consentono l’accesso diretto a piattaforme di streaming e app, trasformando il salotto in un vero e proprio centro multimediale.

Eurospin: un discount che punta su varietà e qualità

Con oltre 1.250 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, Eurospin si conferma leader nel settore discount in Italia e in espansione anche in Slovenia, Croazia e Malta. Nato nel 1993 come prima catena discount a proprietà italiana, il gruppo ha saputo conquistare la fiducia di milioni di consumatori grazie a un’offerta che spazia dall’alimentare ai prodotti per la casa, fino agli articoli tecnologici a prezzi competitivi.

La filosofia di Eurospin si basa sulla “spesa intelligente”, offrendo prodotti di qualità selezionata e marchi esclusivi a prezzi contenuti. Il volantino settimanale, consultabile online inserendo il CAP o la città di residenza, propone sempre nuove promozioni. In questa tornata, oltre ai televisori, si segnalano offerte per il rientro a scuola con zaini trolley Kappa a 34,99 euro, astucci e diari a prezzi vantaggiosi e articoli di cancelleria firmati Giotto a meno di 6 euro.

L’attenzione alla tecnologia è evidente anche nella possibilità di acquistare online con il servizio “Clicca e Ritira” gratuito o con consegna a domicilio, una comodità che risponde alle esigenze dei clienti moderni e consente di ricevere a casa o ritirare in negozio i prodotti acquistati in pochi click.

Le Smart TV rappresentano ormai uno standard per il consumo multimediale domestico, integrando funzionalità che vanno ben oltre la semplice visione televisiva. Con l’accesso diretto a internet e alle app di streaming, è possibile fruire di film, serie TV, musica, sport e giochi senza dover collegare dispositivi esterni.

Eurospin offre una selezione accurata di televisori che includono:

Risoluzioni che spaziano dal Full HD al 4K per immagini nitide e dettagliate

Pannelli LED che garantiscono un buon bilanciamento tra qualità dell’immagine e costi

Connessioni Wi-Fi e Bluetooth per la massima connettività

Compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Home

Funzioni aggiuntive come timer, blocco parentale e modalità audio avanzate

Scegliere una TV di dimensioni adeguate allo spazio in cui verrà collocata è fondamentale per un’esperienza visiva ottimale. Le offerte di Eurospin permettono di acquistare prodotti di qualità con un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetti per aggiornare la tecnologia domestica senza superare il budget.