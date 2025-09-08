Il prossimo 4 settembre segna una data cruciale per chi possiede un conto corrente BancoPosta o un Libretto di Risparmio Postale.

Poste Italiane ha infatti lanciato un’offerta innovativa che coniuga sicurezza dell’investimento e sostegno a iniziative di grande valore sociale: il nuovo Buono 100.

In un contesto finanziario in rapida evoluzione, Poste Italiane si distingue proponendo un prodotto che celebra il centenario del primo Buono Fruttifero Postale. Il Buono 100 si rivolge alla cosiddetta “Nuova Liquidità”, ovvero ai depositi effettuati tra il 20 giugno e il 4 settembre 2025 sui conti BancoPosta e libretti di risparmio postale. L’investimento ha una durata quadriennale e offre un tasso annuo lordo del 3% a scadenza, un rendimento competitivo nel panorama attuale dove le soluzioni sicure sono sempre più ricercate.

Oltre all’aspetto economico, il valore aggiunto di questo buono è la sua forte componente sociale. Infatti, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) destinerà alla Fondazione CDP un contributo di 10 milioni di euro per finanziare tre progetti di rilevanza nazionale, scelti tramite il bando “Per l’Italia del futuro”. I sottoscrittori del Buono 100 potranno esprimere una preferenza su quale progetto sostenere maggiormente, influenzando così direttamente la destinazione di parte di questi fondi.

Questa formula innovativa consente ai risparmiatori non solo di far fruttare i propri capitali in modo sicuro ma anche di partecipare concretamente al miglioramento sociale ed economico del Paese. La quota di 4,8 milioni sarà suddivisa equamente tra i tre progetti, mentre il resto sarà distribuito in base alle preferenze espresse dagli investitori.

Modalità di sottoscrizione e gestione della Nuova Liquidità

Per aderire all’offerta e sottoscrivere il Buono 100, i risparmiatori possono utilizzare diverse modalità di versamento: bonifici bancari, assegni bancari o circolari, oppure attraverso l’accredito diretto di stipendio o pensione sui propri conti o libretti BancoPosta. È anche possibile trasferire la “Nuova Liquidità” sul Libretto Smart tramite un girofondo dedicato per poi procedere all’acquisto del Buono.

Il termine ultimo per effettuare i versamenti è il 4 settembre 2025, data entro la quale è necessario disporre delle somme per poter beneficiare delle condizioni agevolate e partecipare al progetto. La finestra temporale è quindi limitata, rendendo fondamentale per chi possiede un conto BancoPosta o un libretto postale non lasciarsi sfuggire questa occasione.

Poste Italiane rappresenta una realtà unica in Italia, con oltre 121.000 dipendenti, una rete di 12.755 uffici postali e un bacino di clienti che supera i 46 milioni. Quotata alla Borsa di Milano e con una forte presenza istituzionale attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti, l’azienda ha consolidato la sua posizione come la principale piattaforma integrata italiana nei servizi postali, finanziari, assicurativi e di pagamento.

I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 mostrano un Gruppo con un fatturato di oltre 12,6 miliardi di euro, un utile netto di 2,01 miliardi e una raccolta diretta BancoPosta che sfiora gli 88 miliardi. Questi numeri testimoniano la solidità economica e la capacità di investire in iniziative di impatto sociale, come dimostrato dal lancio del Buono 100.

Nell’ultimo anno, Poste Italiane ha rafforzato anche la collaborazione con la Polizia di Stato per la sicurezza cibernetica, sottolineando l’impegno verso l’innovazione e la tutela dei servizi pubblici digitali. Inoltre, l’azienda è impegnata in progetti di sostenibilità e coesione sociale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Il Buono 100 si inserisce dunque in un quadro strategico di responsabilità sociale e sviluppo sostenibile, offrendo agli investitori un’opportunità unica di coniugare rendimento finanziario e impegno civico.