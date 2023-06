I 5 incredibili benefici del succo di verdura

Conosci tutti i benefici del succo di verdura? Molte persone ritengono che questa bevanda aiuti a disintossicare il corpo e persino a combattere il cancro, ma sarà vero? Quel che è certo è che i succhi di verdure rappresentano un concentrato di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti in grado di supportare la nostra salute in molti modi.

La maggior parte di noi associa l’immagine di un succo di verdura a uno stile di vita sano e atletico: siamo certi che estratti e succhi siano la soluzione per chi non vuole o non può mangiare frutta e verdura, pensiamo che siano ricchi di benefici e che possono migliorare la nostra salute a 360 gradi.

E in effetti, per certi versi è proprio così. Le centrifughe e i succhi di verdure possono effettivamente migliorare la nostra vita, apportando un intero set di benefici che vale la pena scoprire.

Ciononostante, come spesso accade, anche quando si parla di succhi verdi rimane valido il vecchio proverbio “il troppo stroppia”.

In questo articolo vedremo quali sono gli straordinari effetti dei succhi di verdure, ma daremo uno sguardo anche ai possibili lati negativi da tenere in considerazione, per scegliere con consapevolezza se e in che misura aggiungere questa bevanda alla tua dieta.

Quali sono i succhi verdi?

Prima di vedere a cosa fa bene il succo di verdure, probabilmente bisognerà capire esattamente di cosa stiamo parlando.

Con questo termine si indica semplicemente il succo ricavato dalla spremitura di verdure e ortaggi, solitamente effettuato con un apposito estrattore di succhi. Puoi preparare il tuo green juice con gli ingredienti che hai in casa, purché sappia abbinarli in modo da ottenere il massimo dei benefici con il miglior gusto.

Di solito, alcune delle tipologie più apprezzate sono il succo di spinaci, il succo di barbabietola, di carote o quello di pomodoro. Ingredienti comuni sono anche il sedano, i broccoli, l’erba di grano e i cetrioli.

Tutti questi ingredienti saranno ottimi per preparare un succo nutriente, ma forse un po’ troppo amaro. Per questo motivo, di solito si aggiungono anche piccole quantità di frutta, in modo da addolcire un po’ il sapore.

Quali sono i benefici del succo di verdura?

Da una decina di anni a questa parte, si parla molto di estratti di verdura per dimagrire, per accelerare il metabolismo o persino per combattere o prevenire il cancro. Forse anche tu avrai provato la dieta dei succhi o una delle svariate diete detox a base di bevande drenanti e succhi di frutta e verdure.

Ma quali sono, a conti fatti, i reali benefici di questa bevanda?

In linea di massima, i succhi di verdure apportano molti degli stessi benefici attribuiti a frutta e verdure. Vediamoli insieme.

Un sorso di vitamine e minerali

Il primo vantaggio dei succhi di verdure e frutta, specialmente quelli fatti in casa, è la possibilità di fare il pieno di polifenoli, vitamine e minerali.

Le verdure, infatti, sono un’ottima fonte di sostanze nutritive e composti vegetali utili per la salute.

Fa bene alla salute

Un regolare consumo di verdure e ortaggi è collegato a un minor rischio di obesità, malattie cardiovascolari e a una migliore salute mentale. Anche i centrifugati di verdure possono apportare simili benefici, sebbene – come vedremo – sia certamente più vantaggioso consumare i vegetali nella loro forma intera.

Migliora la digestione

A seconda degli ingredienti utilizzati, i succhi di verdure possono anche migliorare la digestione e nutrire i batteri buoni presenti nel nostro intestino.

Benefici anche per il cuore

Sempre con le dovute distinzioni in base ai diversi ingredienti impiegati, queste bevande possono anche aumentare i livelli di ossido nitrico nel sangue, una sostanza coinvolta nel processo di vasodilatazione, in grado di rilassare i vasi sanguigni e ridurre la pressione.

Un pieno di antiossidanti

Non solo vitamine e minerali: i succhi di verdure sono anche ottime fonti di sostanze antiossidanti, utili per prevenire e ridurre i danni a cellule e tessuti causati dai radicali liberi.

Alcuni svantaggi da considerare

Abbiamo appena fatto un tour alla scoperta dei benefici del succo di verdura. Tuttavia, come sempre, bisogna considerare anche il rovescio della medaglia. In particolare, sottolineiamo che non è auspicabile una totale sostituzione di verdure e frutta intere, in favore dei soli succhi.

Il perché è presto detto: cavoli, carote e broccoli spremuti offrono certamente molte nutritive importanti, ma non contengono una parte preziosa delle verdure, e cioè le fibre, che sono essenziali per supportare il processo di digestione, ridurre la pressione sanguigna, tenere a bada i livelli della glicemia e, in generale, proteggere la salute.

Per questa ragione, si sconsiglia di consumare solo i succhi, eliminando totalmente le verdure nella loro forma naturale. In più, se preferisci consumare succhi di verdure e frutta, dovrai tenere in considerazione anche i livelli di zuccheri della frutta e i possibili effetti sulla glicemia. Lo stesso consiglio vale per chi preferisce acquistare i succhi di verdure già pronti del supermercato.

Prima di consumarli, controlla l’etichetta per valutare la quantità di zuccheri presenti nel prodotto.

In linea di massima, quindi, i succhi di verdure possono certamente fungere da utili alleati per la salute, ma devono rappresentare solo un gradevole spuntino, un extra da inserire in una dieta bilanciata ed equilibrata.

