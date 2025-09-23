Moltissimi italiani si stanno trasferendo in questo Paese che offre stipendi oltre i 3.000 euro e che si trova a pochi km da noi.

A pochi chilometri dal confine italiano, il Principato di Monaco si conferma una destinazione ambita per molti lavoratori italiani in cerca di migliori opportunità economiche e professionali.

Con stipendi medi superiori al doppio di quelli italiani, numerosi connazionali stanno valutando il trasferimento in questa piccola ma dinamica realtà economica europea.

Le opportunità lavorative nel Principato

Il mercato del lavoro monegasco, pur essendo estremamente competitivo, offre una vasta gamma di posizioni sia per professionisti altamente specializzati sia per lavoratori in settori più tradizionali. Monaco, con una popolazione di circa 38.000 abitanti e un costo della vita tra i più alti d’Europa, richiede ai candidati non solo competenze specifiche ma anche una forte determinazione per inserirsi nel tessuto lavorativo locale. Tra i settori in maggiore espansione spiccano quello finanziario e legale, ambiti in cui gestori patrimoniali, analisti finanziari e avvocati d’impresa trovano un terreno fertile per lo sviluppo della propria carriera. Questo è coerente con la natura dell’economia monegasca, fortemente orientata alla gestione di patrimoni e investimenti internazionali.

Parallelamente, cresce la domanda di professionisti sanitari come chirurghi, cardiologi e oncologi, in risposta all’alto livello qualitativo richiesto dai servizi medici del Principato. Anche il comparto tecnologico è in forte espansione, con un fabbisogno crescente di esperti in sicurezza informatica e project manager IT, fondamentali per accompagnare il processo di digitalizzazione delle aziende locali. Non mancano, inoltre, opportunità per ruoli meno specializzati. Il settore edile, alimentato da numerosi cantieri per infrastrutture e progetti residenziali, cerca muratori, elettricisti e manovali.

In parallelo, il settore dei servizi, che comprende ristorazione e commercio, offre posizioni per camerieri, cuochi e addetti alle pulizie, spesso accessibili anche senza un titolo di studio avanzato. Gli stipendi nel Principato sono generalmente più elevati rispetto a quelli italiani, ma variano significativamente in base al settore e all’esperienza. Secondo i dati aggiornati dell’Istituto monegasco di statistica e studi economici, nel 2023 la metà dei lavoratori del settore privato percepiva uno stipendio lordo superiore a 3.074 euro mensili, con una media che si aggirava intorno ai 4.593 euro. Il salario minimo orario è fissato a 11,65 euro, corrispondente a circa 1.968 euro mensili per un lavoro a tempo pieno.

Questi valori, tuttavia, mostrano una certa variabilità: mentre alcuni lavoratori guadagnano meno di 2.126 euro al mese, altri superano i 7.166 euro. I settori più remunerativi includono finanza, assicurazioni e comunicazione, mentre comparti come il commercio al dettaglio tendono a offrire salari più contenuti. Ottenere la residenza nel Principato richiede il rispetto di criteri patrimoniali rigorosi. Chi desidera stabilirsi a Monaco deve dimostrare di possedere un alloggio e mettere a disposizione un deposito bancario di almeno 500.000 euro presso una banca locale. Inoltre, è necessario fornire una documentazione che certifichi l’identità e l’integrità morale del richiedente.

Va però sottolineato che per lavorare a Monaco non è obbligatorio essere residenti. I cittadini dell’Unione Europea possono essere assunti da società monegasche anche senza aver stabilito la propria residenza nel Principato, facilitando così l’ingresso nel mercato del lavoro locale. Questa possibilità ha spinto molti italiani a considerare Monaco come un’opportunità concreta per migliorare la propria condizione professionale ed economica, approfittando di salari competitivi e di un ambiente lavorativo stimolante.