Sapete quanto si guadagna se si caricano 5.000 euro su un libretto postale? Facciamo i calcoli: tutto quello che c’è da sapere.

Poste Italiane continua a proporre soluzioni di risparmio sicure e accessibili, ideali per chi desidera preservare il capitale senza correre rischi, pur ottenendo un rendimento moderato.

Tra le varie opzioni disponibili, i libretti postali rappresentano una scelta consolidata per chi vuole mettere da parte un piccolo o medio tesoretto con la garanzia di una crescita lenta ma costante.

Libretti postali: strumenti di risparmio a rischio zero

I libretti postali sono prodotti finanziari semplici da aprire e gestire, senza alcun costo di apertura, gestione o chiusura. La loro caratteristica principale è la totale liquidità: è possibile effettuare versamenti e prelievi in qualsiasi momento e senza spese, direttamente presso tutti gli uffici postali. Inoltre, la gestione è semplificata grazie all’app dedicata di Poste Italiane, che consente di controllare saldo e movimenti in modo immediato e pratico. Questa forma di investimento è particolarmente indicata per chi preferisce evitare qualsiasi rischio sul capitale, puntando a una rivalutazione costante, anche se contenuta, dei propri risparmi.

Non si tratta quindi di uno strumento per guadagni elevati ma per una crescita tranquilla e sicura. Attualmente, Poste Italiane offre quattro tipologie di libretti postali, ciascuno pensato per esigenze diverse:

Libretto Smart : la versione più versatile, adatta a giovani e adulti, disponibile anche in formato digitale.

: la versione più versatile, adatta a giovani e adulti, disponibile anche in formato digitale. Libretto dedicato ai minorenni : riservato ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni.

: riservato ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Libretto ordinario : particolarmente indicato per pensionati, spesso utilizzato per l’accredito della pensione.

: particolarmente indicato per pensionati, spesso utilizzato per l’accredito della pensione. Libretto giudiziario: può essere aperto solo su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Tra questi, il Libretto Smart è quello più richiesto, soprattutto per la comodità di gestione digitale e la possibilità di sottoscrivere offerte dedicate. Attualmente, sono disponibili due principali promozioni:

Offerta Supersmart 360 giorni : per chi mantiene un saldo minimo di 1.000 euro, con un tasso di interesse annuo lordo del 2,50%, su un vincolo della durata di 360 giorni.

: per chi mantiene un saldo minimo di 1.000 euro, con un tasso di interesse annuo lordo del 2,50%, su un vincolo della durata di 360 giorni. Offerta Supersmart Pensione 364 giorni: riservata a pensionati che abbiano almeno un accredito pensionistico INPS sul libretto Smart, con un tasso più elevato del 3,50% e durata di 364 giorni.

Per chi si chiede quanto si può guadagnare investendo 5.000 euro su un libretto postale, la risposta varia in base all’offerta scelta. Con l’Offerta Supersmart 360 giorni, al tasso del 2,50%, si maturano interessi lordi pari a circa 91,07 euro annuali. La proposta dedicata ai pensionati, invece, con il 3,50% annuo, porta un rendimento lordo di 128,92 euro per la stessa somma e durata. Se l’operazione si rinnova ogni anno per un periodo più lungo, ad esempio 5 anni, gli interessi complessivi ammonterebbero a 455,35 euro con il tasso al 2,50% e a 644,6 euro con il tasso al 3,50%.

Si tratta di cifre che, pur non essendo elevate, garantiscono la sicurezza totale del capitale e una rivalutazione costante senza esposizione a rischi di mercato. Per chi volesse fare simulazioni personalizzate, il sito ufficiale di Poste Italiane mette a disposizione un simulatore online semplice e senza obblighi, che permette di calcolare in modo rapido e trasparente gli interessi maturabili in base alla somma investita e alla durata scelta.

L’approccio dei libretti postali, quindi, resta una soluzione apprezzata soprattutto da chi cerca una forma di investimento prudente e senza complicazioni, con la certezza di mantenere intatto il capitale e di beneficiare di un rendimento certo, anche se modesto.