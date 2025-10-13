Arriva una funzione importantissima per le smart tv, come fare ad attivarla: tutto quello che c’è da sapere.

Con la crescente diffusione delle smart TV nelle abitazioni italiane, le aziende produttrici continuano a innovare introducendo funzionalità sempre più avanzate e orientate alla sicurezza.

Tra le novità più rilevanti che stanno per arrivare su molti modelli di televisori intelligenti spicca l’implementazione di un sistema di protezione informatica dedicato, pensato per fronteggiare le crescenti minacce digitali.

L’evoluzione delle smart TV: non solo intrattenimento

Le smart TV hanno ormai superato la semplice funzione di apparecchi per la visione di programmi tradizionali, trasformandosi in veri e propri hub multimediali. Grazie alla connettività Wi-Fi, questi dispositivi consentono di navigare sul web, accedere a piattaforme di streaming, scaricare applicazioni e interagire con servizi online, offrendo un’esperienza d’uso che richiama quella degli smartphone. Dal loro debutto sul mercato, oltre un decennio fa, le smart TV si sono evolute costantemente, integrando tecnologie sempre più performanti e intuitive per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente.

Una delle novità più attese riguarda l’arrivo del framework di sicurezza Samsung Knox su un numero crescente di smart TV, estendendo così le funzionalità già presenti nei dispositivi mobili Samsung Galaxy. Questo sistema avanzato di protezione è progettato per salvaguardare gli utenti da attacchi informatici, malware, tentativi di furto di dati e violazioni della privacy. In un contesto in cui gli attacchi hacker si fanno sempre più sofisticati e frequenti, l’adozione di tecnologie come Knox rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della sicurezza domestica digitale.

La protezione offerta da Knox è multilivello e coinvolge sia la fase di avvio del dispositivo che quella di esecuzione delle applicazioni, assicurando un ambiente sicuro per la fruizione dei contenuti e l’utilizzo delle funzionalità smart. Attualmente, Samsung Knox è già integrato in diversi modelli di smart TV Samsung, mentre l’azienda ha annunciato l’estensione del supporto alle nuove linee di televisori in uscita nel corso del 2025. Gli utenti potranno attivare questa funzionalità direttamente dal menu delle impostazioni, seguendo una procedura semplice che non richiede competenze tecniche avanzate.

Questa innovazione è particolarmente importante perché consente di proteggere non solo i dati personali ma anche la rete domestica, riducendo il rischio che un attacco informatico possa compromettere altri dispositivi connessi. Inoltre, Knox offre aggiornamenti continui per rispondere alle nuove minacce emergenti, garantendo un livello di sicurezza sempre aggiornato.

L’introduzione di Samsung Knox nelle smart TV conferma la tendenza delle aziende tecnologiche a focalizzarsi non solo sull’intrattenimento, ma anche sulla sicurezza, elemento che sta diventando sempre più cruciale nell’era digitale. Con questa misura, gli utenti possono godere di una esperienza di visione più protetta e affidabile, a tutela della propria privacy e dell’integrità dei dati personali.