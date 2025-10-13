Quando pensi alle prossime vacanze, subito ti vengono in mente le spiagge esotiche, quelle tanto lontane dal nostro paese, alcune volte anche irraggiungibili.

Ciò che però dobbiamo sapere è che non per forza bisogna solo immaginare, perché molto spesso possono anche essere raggiunte queste mete così tanto ambite. E non si tratta solo di Polinesia. Vediamo insieme in quali altri paradisi puoi andare in vacanza.

Isole caraibiche sì, ma ci sono anche altre mete poco conosciute ma che, comunque, hanno un mare azzurro e cristallino da far invidia proprio a queste isole. Scopriamoli insieme.

In Europa, si va in Spagna

Le vacanze sono un ricordo lontano ma c’è chi inizia a guardarsi attorno per pensare dove poter trascorrere i prossimi giorni di ferie che si è prescelto. Ciò che è necessario pensare è che, molto spesso, sì, si sceglie il mare che è accanto a noi, quello dell’Italia e di casa nostra. Ma può anche capitare che, per darsi una botta di vita, si scelga di andare altrove, magari anche all’estero.

Non è sempre detto che mare cristallino sia sinonimo di isole dell’Oceano Pacifico, anzi. Ci sono tantissimi altri luoghi che hanno lo stesso spiagge bianchissime e mare quasi trasparente ma che, come dicevamo, sono davvero poco conosciute. Un esempio su tutti? La Spagna: qui davvero ci sono dei posti e delle spiagge incontaminate che non hanno nulla da invidiare a le spiagge e ai luoghi più rinomati che siamo soliti conoscere ed ascoltare, sia in tv che sul web.

Alicante la città del riso

Posti che, apparentemente, ci sembrano irraggiungibili perché troppo costosi…ma siamo proprio sicuri che sia così? Per questo motivo, ti proponiamo alcune mete che ti faranno sgranare gli occhi e, dall’altro lato, anche stupire per quanto sono belle e vicine, e costano davvero poco. C’è una città su tutte che è famosa per un qualcosa che, forse, altrove non troverai.

Stiamo parlando di Alicante, comunemente conosciuta come la città del riso. Le sue acque azzurre invitano i visitatori a tuffarsi anche in autunno inoltrato, quando i turisti sono pochi e l’isola dà il meglio di sé. Nel 2025 la città ha conquistato il titolo di Capitale spagnola della gastronomia, dove alla base c’è sempre il riso.

Questo cereale, alla base di famosi piatti della cucina nazionale, è qui declinato in numerose e succulenti varianti. Uno di questi è “l’arroz a banda”, letteralmente “riso a parte”, uno dei piatti tipici della cucina di Alicante. Un piatto che, chiunque va in Spagna, deve assolutamente assaggiare. E tu, cosa aspetti?