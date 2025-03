Moriremo tutti? La previsione dell’arrivo dell’asteroide che preoccupa il mondo: ecco la verità su cosa accadrà.

L’idea che il mondo così come lo conosciamo potrebbe finire da un momento all’altro ha terrorizzato l’uomo fin dall’inizio dei tempi. Si è sempre cercato di esorcizzare la paura in qualche modo, dando la colpa agli Dei, affidandosi alla magia, alla religione o a figure enigmatiche come quella di Nostradamus, eppure ancora oggi di tanto in tanto c’è il rischio che un evento improvviso spazzi via l’umanità intera.

Le minacce che incombono sulla nostra specie sono tante e sempre di più, dal cambiamento climatico, alla guerra nucleare. Eppure, è l’universo attorno a noi ad avere sempre il coltello dalla parte del manico. Basta un asteroide che incontra la Terra sulla sua rotta e tanti saluti. Ma che cosa succederà e quando è previsto l’arrivo di questa ennesima minaccia?

Un asteroide colpirà la Terra presto? Cosa succederà nel prossimo futuro

Come nei migliori film apocalittici hollywoodiani, la Terra sta per essere colpita da un asteroide. Ma quanto sarà grande? Siamo davvero in pericolo? Dobbiamo iniziare a preoccuparci sul serio o è l’ennesimo falso allarme?

La cattiva notizia è che l’asteroide c’è. Si chiama YR4 e si sta dirigendo verso il nostro sistema solare. Arriverebbe, eventualmente, a toccare la Terra nel lontano 2032. Ma la buona notizia è che le probabilità sono minime, vicine allo zero. Dunque è quasi certo che non succederà nulla al nostro Pianeta.

Ma lo stesso non si può dire per la Luna. La luna ha infatti una probabilità molto più alta di essere colpita dall’asteroide YR4. Una probabilità che potrebbe tuttavia modificarsi nel corso del tempo. La NASA è al lavoro per osservare la traiettoria dell’asteroide e capire se ci sia effettivamente pericolo per la Terra e per la Luna oppure no.

“Per quanto questo asteroide non rappresenti più un pericolo di impatto significativo per la Terra – dichiara la NASA – 2024 YR4 ha fornito una inestimabile chance per gli esperti della Nasa e delle istituzioni partner di testare la scienza della difesa planetaria e i processi di notifica. Da marzo, il telescopio spaziale James Webb lo osserverà per acquisire ulteriori informazioni per scopi scientifici”.

Per questa volta pare che la Terra sia salva, eppure è davvero questione di probabilità e di calcoli. Non possiamo davvero sapere se e quando l’umanità verrà spazzata via da un evento fortuito e questo rende ancor più preziosa la vita sul nostro Pianeta.