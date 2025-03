Ce lo hanno ripetuto più e più volte: ogni singolo rifiuto che produciamo ha un modo differente di esser smaltito, a partire dal contenitore nel quale esso va depositato.

Regole che non sempre tutti rispettano e, non dappertutto, si ha la possibilità di vedere una raccolta differenziata che arriva al 100% e dove tutti, ma proprio tutti, le rispettano queste regole. I comuni, dal canto loro, mettono in campo diverse strategie affinchè tutti i cittadini conoscano queste regole.

A partire anche, dallo smaltimento non solo dei rifiuti più comune, quale la plastica, la carta o il vetro, ma anche di quelli che sono rifiuti ingombranti come mobili ed elettrodomestici.

Rifiuti ingombranti: come smaltirli?

Quando pensiamo allo smaltimento dei rifiuti, pensiamo solo a quel che riguarda quelli più comuni quali plastica, vetro e carta. Ma, in realtà, ce ne sono anche altri, forse meno comuni (perché ne produciamo di meno) ma che comunque ci sono: i rifiuti ingombranti. Rifiuti come mobili, piccoli o grandi elettrodomestici: ma sai dove vanno gettati o depositati?

In quelle che comunemente sono chiamate “isole ecologiche”, dei veri e propri luoghi di deposito e stoccaggio proposti e creati dai singoli Comuni perché tutti i cittadini che hanno un rifiuto del genere lo vadano lì a depositare e non a gettarlo per strada dove capita o vicino ai contenitori non indicati.

Ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, si è trovato davanti all’annoso problema: “E questo dove lo butto?”, parlando proprio di rifiuti ingombranti. Partiamo dall’inizio: quali sono questi tipi di rifiuti. In generale, parliamo armadi, divani, lampadari, giocattoli, materassi, reti del letto, sedie biciclette, assi da stiro…insomma: l’elenco può essere davvero lungo.

Ma per capirci, tutto ciò che fa e dà volume e che di certo, se non più utile o funzionante, non può essere lasciato per strada o dove capita lì a marcire. C’è anche da precisare che, accanto a questo tipo di rifiuti che abbiamo elencato prima, ci sono anche i cosiddetti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Le varie opzioni di smaltimento possibili

Fra questi, ci sono anche gli elettrodomestici, come frigoriferi, forni e lavatrici. Dove vanno gettati? Anche loro vanno portati nelle isole ecologiche comunali, dove lì avranno un proprio contenitore dove, successivamente, al momento del ritiro da parte delle ditte specializzate, verranno opportunamente smaltiti.

Altro annoso problema è: come fare per portarlo al luogo di smaltimento? Non sempre tutti ne hanno la possibilità. Ma anche qui, le opzioni possono essere varie:

La prima è proprio quella di portare il rifiuto ingombrante all’isola ecologica del proprio comune;

del proprio comune; La seconda è quella della raccolta a domicilio : l’ente di nettezza urbana comunale offre un servizio di ritiro direttamente a casa del rifiuto da smaltire;

: l’ente di nettezza urbana comunale offre un servizio di ritiro direttamente a casa del rifiuto da smaltire; Riciclare: che è l’opzione più consigliata, magari rivendendo quel mobile (ad esempio) che non si usa più

Le opzioni sono tante per non lasciare rifiuti in strada e salvare l’ambiente.