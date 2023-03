Ragamuffin: caratteristiche e aspetto

Fra le razze feline, una di quelle meno note è il Ragamuffin. Effettivamente, non è molto frequente imbattersi in un esemplare di questo tipo che deriva dal Ragdoll. Si tratta di una razza riconosciuta di origine statunitense. Andiamo a scoprire qualcosa di più su storia, origini, aspetto, peso, colore del mantello e particolarità del suo standard di razza.

Il Ragamuffin o RagaMuffin è una razza felina originaria degli Stati Uniti. Come si evince dal nome, nasce come variante del Ragdoll, diventando una razza riconosciuta a se stante nel 1994. Amichevoli e molto dolci, i Ragamuffin, come i Ragdoll, sono ottimi gatti da appartamento, ideali anche per famiglie con bambini.

Andiamo dunque a conoscere meglio questi esemplari, focalizzandoci soprattutto sull’aspetto, sul peso, sul carattere e sul colore del mantello.

Storia e origini

La storia e le origini del Ragamuffin sono abbastanza recenti. Negli anni Sessanta un gatto domestico bianco a pelo lungo, privo di Pedigree e di nome Josephine, diede alla luce diverse cucciolate di gattini dall’aspetto assai originale. Dopo un incidente d’auto, fortunatamente si rimise in sesto e da lì diede alla luce cucciolate con gattini molto, molto socievoli.

Venuta a conoscenza della cosa Ann Baker, allevatrice professionista di gatti, decise di acquistare alcuni di questi gattini. Da lì selezionò quella che sarebbe diventata la futura razza dei Ragdoll.

Durante il procedimento Baker, al posto di unirsi alle associazioni tradizionali, optò per registrare il marchio Ragdoll, creando un proprio registro di razza, l’International Ragdoll Cat Association o IRCA. Questo fece sì che nessuna altra associazione felina potesse censire i Ragdoll.

Nel 1994, però, un gruppo di allevatori decise di abbandonare l’IRCA infastiditi dalle restrizioni molto severe dell’allevamento della razza.

Visto che non potevano chiamare la loro razza Ragdoll, per via del marchio registrato, ecco che chiamarono questa razza Ragamuffin. Gli allevatori di questi originari Ragamuffin decisero di incrociare la razza con Persiani, Himalayani e gatti domestici a pelo lungo per migliorare la salute genetica e il carattere dei mici.

Inoltre inizialmente vennero incrociati anche con gli originali Ragdoll, pratica che però si concluse quando i Ragamuffin nel 2010 vennero riconosciuti dalla ACFA.

Aspetto e colore del mantello del Ragamuffin

Il Ragamuffin è un gatto di taglia grande, dalla struttura forte e muscolosa. La crescita la si considera conclusa intorno ai 4-5 anni. Il corpo è rettangolare, il torace è largo e il collo corto. La testa è ampia con fronte arrotondata.

Gli occhi possono essere di qualsiasi colore, inclusa l’eterocromia, a differenza dei Ragdoll.

Colore del mantello del Chihuahua

Il mantello del Ragamuffin è quello di un gatto a pelo semilungo e forma una gorgiera intorno al collo, essendo qui più lungo e unendosi al pelo del contorno del muso. Il pelo è folto e setoso, ma non tende ad annodarsi come quello del Persiano.

Come colori del mantello sono tutti ammessi, con o senza bianco. Ci sono alcuni colori di mantello più rari: il Ragamuffin bianco puro e il Ragamuffin nero sono molto richiesti. Quindi abbiamo come colori anche quelli solidi, i tabby e bianco, i tortie e i mink. Tutti i colori e disegni sono accettati, la gli standard CFA non ammettono i colorpoint. Il colore di cute e polpastrelli deve essere in sintonia col mantello.

Taglia: altezza e peso

Come taglia, il Ragamuffin deve essere alto al garrese:

maschi: 22-30 cm

femmine: 22-30 cm

Il peso del Ragamuffin è:

maschi: 5-9 kg

femmine: 4-7 kg

Tuttavia sono segnalati anche Ragamuffin che superano i 10 kg, arrivando anche ai 14 kg.

Carattere del Ragamuffin

Come carattere, il Ragamuffin ha preso molto dal Ragdoll. È un gatto molto dolce, affettuoso e mansueto. Quando può trascorre ore e ore a farsi coccolare. Per questo motivo è adatto alle famiglie con bambini (non tirano mai fuori le unghie) o anche agli anziani. Inoltre sono anche ideali per convivere con altri animali.

Talvolta questa razza si comporta quasi come se fosse un cane: corre verso la porta per salute chi torna a casa. Adora anche stare in braccio e dormire con i suoi umani. Tuttavia ogni tanto si ricorda di essere un gatto e tende a dare la caccia a topi o altri possibili invasori. Visto il carattere mansueto, meglio non lasciarlo uscire di casa per evitare furti.

Alimentazione, salute e malattie

L’alimentazione del Ragamuffin non differisce da quella di altri gatti, siano essi di razza o soriani comuni. Sia nel caso che tu opti per un’alimentazione commerciale, crocchette e/o scatolette, sia che tu scelga un’alimentazione casalinga, chiedi consiglio al tuo veterinario.

Ricordati anche di spazzolare con regolarità il pelo per evitare la formazione di nodi. Assicurati anche che orecchie e occhi siano sempre puliti. Un’altra cosa da fare con regolarità è pulire i denti per evitare la formazione del tartaro.

Malattie del Ragamuffin

Il Ragamuffin, essendo una razza abbastanza recente, non ha molte malattie segnalate. Tuttavia, oltre alle classiche malattie che tutti i gatti possono sviluppare indipendentemente dalla razza, bisognerebbe controllare la presenza di cardiomiopatia ipertrofica.

Dove trovare un Ragamuffin

Per trovare un gattino Ragamuffin bisogna contattare allevamenti professionali o amatoriali che ci occupano di questa razza. Tuttavia non essendo molto diffusa qui da noi, è difficile trovarne uno.

L’alternativa è andare a vedere nei canili, gattili, rifugi, oasi felini, colonie feline o presso associazioni animaliste se ci sono gattini, anche meticci, che gli assomiglino.

Quanto costa un cucciolo di Ragamuffin

Il costo di un cucciolo di Ragamuffin parte dai 700 euro, ma si arriva tranquillamente anche ai 1.000 euro o più. Tuttavia il prezzo potrebbe anche salire in caso di certe linee di sangue. L’elevato costo di acquisto iniziale è imputabile al fatto che non è una razza molto diffusa.

Curiosità

Ecco alcune curiosità sul Ragamuffin:

La durata di vita media di un Ragamuffin è di 12-16 anni

è di 12-16 anni Non confondere il Ragamuffin con il Raggamuffin: il primo è un gatto, il secondo una corrente musicale

Perché prendere un Ragamuffin?

Vuoi prendere un Ragamuffin? Ottima scelta, soprattutto se in casa ai bambini, anziani o altri animali, basta che non siano criceti: potrebbe riattivarsi il suo istinto felino predatorio. Come gatto è molto dolce e coccolone, ama stare insieme alla sua famiglia.

Questo fa sì che non sia consigliato in caso di persone che trascorrono troppo tempo fuori casa: patirebbe l’assenza dei suoi umani. Ricordati di controllarlo a vista quando esce fuori casa: essendo molto tranquillo, potrebbe non difendersi dall’aggressione di altri animali.

