Allerta meteo sul prossimo autunno, c’è lo dice l’Areonautica Miliare: ecco cosa devi sapere per i prossimi mesi a venire.

Secondo l’Areonautica Miliatare, i prossimi mesi estivi di luglio, agosto e settembre 2025, delineando uno scenario climatico che influenzerà notevolmente le attività quotidiane e i settori più sensibili Secondo le indicazioni fornite dall’Aeronautica Militare, il mese di luglio 2025 sarà caratterizzato da un predominio di condizioni calde e soleggiate su gran parte del territorio italiano. In particolare, si prevede un aumento delle temperature medie, con punte che potranno superare i 35°C soprattutto nelle regioni centro-meridionali e nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna.

Le ondate di calore si presenteranno con maggiore frequenza e intensità rispetto agli anni precedenti, favorendo un clima afoso e condizioni di siccità in diverse zone. Questo trend è in linea con le proiezioni climatiche globali che indicano un incremento delle temperature estive nel Mediterraneo. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di instabilità atmosferica sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, con temporali localizzati che apporteranno un sollievo momentaneo al caldo.

Previsoni meteo Autunno, l’allarme viene dall’Areonautica Militare

L’estate 2025 proseguirà con un agosto dominato da temperature elevate e condizioni prevalentemente soleggiate. Le regioni del Sud Italia e le isole maggiori continueranno a sperimentare giornate di caldo intenso, con valori termici che potranno raggiungere anche i 37-38°C nelle aree interne. L’Aeronautica Militare segnala però la possibilità di temporali pomeridiani, soprattutto nelle zone montuose centrali e settentrionali, che potranno manifestarsi con una certa frequenza e localizzazione. Questi fenomeni temporaleschi, seppur di breve durata, rappresenteranno un fattore di mitigazione rispetto all’afa persistente, contribuendo a un parziale riequilibrio delle condizioni climatiche estive.

Il mese di settembre 2025 vedrà un graduale calo delle temperature, pur mantenendo condizioni climatiche generalmente miti e favorevoli. Le temperature medie si assesteranno su valori più consoni alla stagione di transizione, con giornate ancora calde soprattutto al Sud e nelle regioni costiere. L’Aeronautica Militare prevede inoltre un aumento dell’instabilità atmosferica su buona parte del territorio nazionale, con frequenti precipitazioni e temporali, soprattutto nella seconda metà del mese. Questi fenomeni segnalano l’ingresso progressivo dell’autunno meteorologico, con un ritorno a condizioni più fresche e umide che interesseranno principalmente le regioni settentrionali e centrali.

Le indicazioni fornite si inseriscono in un contesto in cui il cambiamento climatico globale continua a influenzare in modo significativo i modelli meteorologici stagionali, aumentando la frequenza di eventi estremi e alterando le consuete dinamiche stagionali. Gli operatori del settore agricolo e turistico sono quindi invitati a considerare queste previsioni per pianificare al meglio le proprie attività nei prossimi mesi estivi.