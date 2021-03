Semi di sesamo rimedi naturali contro il Parkinson

I semi di sesamo potrebbero rappresentare una valida risposta, spiegano i ricercatori giapponesi, alla richiesta di soluzioni in grado di limitare l’insorgere della malattia . Come riferiscono gli studiosi il sesaminolo non sarebbe tuttavia disponibile all’interno dell’olio comunemente utilizzato in cucina. Proprio le parti esterne che vengono scartate durante la produzione di questo olio sarebbe quelle con la maggiore concentrazione della sostanza benefica .

