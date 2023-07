Evita a tutti i costi questi rimedi contro le scottature solari: fanno più male che bene

Alcuni rimedi contro le scottature solari promettono miracoli, ma in realtà sono pericolosi e assolutamente inefficaci: tra questi, è fondamentale scartare soluzioni come aceto, collutorio, panna o vaselina. Fanno più male che bene e di certo non faranno altro che peggiorare la situazione della vostra pelle.

Le scottature solari sono un fastidioso inconveniente estivo che colpisce molti di noi quando trascorriamo troppo tempo sotto il sole senza una adeguata protezione. La ricerca di rimedi naturali è spesso una scelta comune, ma non tutti sono sicuri ed efficaci. Esistono infatti delle soluzioni che vengono promosse su internet, ma che in realtà sono pericolose e dannose per la pelle.

Continua a leggere per scoprire i rimedi contro le scottature solari da evitare a tutti costi: ricorda che fanno più male che bene e, pur sembrando innocui, probabilmente peggioreranno la situazione e acuiranno dolore e fastidi.

Vaselina: un’apparente idratazione che fa più male che bene

Spesso utilizzata come emolliente per la pelle secca, la vaselina sembra una soluzione scontata per lenire le scottature solari. Tuttavia, questo prodotto può intrappolare il calore sulla pelle già danneggiata, peggiorando l’infiammazione e ritardando il processo di guarigione.

La vaselina, infatti, non idrata la pelle per davvero, ma crea una sorta di barriera con l’esterno. Ciò impedisce dunque alla pelle di respirare: per questo, è un rimedio adatto alla pelle colpita dal freddo invernale, ma non a quella ustionata dal sole.

Evitate, dunque, la vaselina se cercate sollievo da una scottatura solare.

Collutorio

Alcune persone sui social hanno suggerito l’utilizzo di collutorio per lenire le scottature solari. Questo prodotto, progettato per combattere i batteri nella bocca, contiene alcol e altri agenti irritanti che possono causare una sensazione di bruciore intenso sulla pelle già danneggiata.

Ma perché viene considerato un rimedio contro le scottature? Probabilmente per la presenza del mentolo, che ha indubbiamente proprietà “rinfrescanti”. Tuttavia, la presenza del già citato alcol e di altri agenti, come l’acido benzoico, non faranno altro che peggiorare la situazione.

Panna acida: un alimento delizioso, ma non per le scottature

A volte sentiamo consigli strani su rimedi naturali, come l’utilizzo di panna acida per alleviare il disagio delle scottature solari. Tuttavia, questa sostanza non ha alcuna proprietà lenitiva e può ostruire i pori, compromettendo il processo di guarigione naturale della pelle.

La panna acida contiene l’acido lattico, che tuttavia non costituisce il migliore dei rimedi contro le scottature.

Aceto: va bene per le pulizie e l’igiene di casa, non per la pelle

L’aceto è noto per le sue proprietà antibatteriche e antifungine, ma applicarlo direttamente sulla pelle scottata può essere rischioso. La forte componente acida può irritare ulteriormente la pelle danneggiata e causare una sensazione di bruciore ancora più insopportabile.

Conclusioni

In estate, è fondamentale scegliere con cura i rimedi naturali contro le scottature solari da applicare sulla pelle. Come abbiamo visto, non tutti sono adatti: meglio puntare su soluzioni comprovate, come l’aloe vera, o prodotti appositi.

In generale, sarebbe bene evitare di arrivare a scottarsi: non dobbiamo fare altro che proteggere la nostra pelle ad ogni esposizione, anche con l’aiuto di alcune creme naturali, che possiamo preparare comodamente a casa.

In caso di scottature gravi e persistenti, è sempre meglio consultare un medico o un dermatologo, prima di scegliere un qualsiasi rimedio, in modo da avere la certezza di seguire un trattamento adeguato e sicuro.