La città ideale respira con nuovi alberi: AGN ENERGIA e Treedom insieme per contribuire alla riforestazione in Italia.

Avete mai pensato a come dovrebbe essere la città ideale del futuro, quella in cui il benessere dei suoi abitanti va di pari passo con le esigenze del Pianeta? Questo sogno potrebbe non rimanere tale, anche se c’è ancora molto da fare su tanti fronti.

Tutti noi possiamo e dobbiamo contribuire a rendere il Pianeta un posto migliore per le future generazioni.

AGN ENERGIA, azienda leader nella fornitura di GPL da oltre 60 anni, opera in tutti i settori energetici, dai gas tecnici non inquinanti al gas naturale, dall’energia elettrica 100% green alla produzione di energia da fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico. Da tempo si impegna anche sul fronte della sostenibilità, proponendo inoltre soluzioni di risparmio ed efficienza energetica e per la mobilità elettrica. Ha immaginato La Città dell’Energia che possiamo esplorare virtualmente per scoprire quali sono le buone abitudini da adottare per creare tutti insieme un ecosistema sostenibile.

La Città dell’Energia è un progetto ambizioso che si sviluppa lungo un percorso interattivo in 3D in cui, col vostro avatar, potete muovervi tra 7 diversi quartieri che la compongono, da quello residenziale tra impianti solari termici, murales che contribuiscono a ridurre l’inquinamento e wallbox di ricarica delle auto, passando per il quartiere condominiale con impianti fotovoltaici per i condomini e colonnine di ricarica per auto elettriche.

Passeggiando per le stradine della Città dell’Energia, in qualunque luogo vi troviate e comodamente seduti sul divano, viaggerete al fianco di auto alimentate con Bio GPL e potrete raggiungere il più grande hotel della città pronto ad accogliere visitatori da ogni parte del mondo.

Visitando La Città dell’Energia vi ritroverete catapultati in una vera e propria terra dei sogni in cui le persone e l’ambiente sono in cima alle priorità, ma scoprirete anche tanti consigli utili per ridurre il vostro impatto sul Pianeta e, al tempo stesso, i tanti progetti che AGN ENERGIA sta portando avanti con diversi partner per la salvaguardia dell’ambiente e l’impegno sociale.

Vi diamo qualche dritta! Fate un salto nel polmone verde della Città dell’Energia, il Parco Degli Alberi, e la splendida Casa dell’Acqua, appena fuori dal centro abitato, simbolo della produzione di energia rinnovabile in città.

Passeggiando virtualmente per La Città dell’Energia ci si imbatte anche in azioni concrete che possiamo intraprendere fin da ora, come l’adozione di un albero grazie a Treedom, l’azienda italiana che da oltre 10 anni consente a tutti noi di piantare alberi in diversi paesi in tutto il mondo e di ricevere aggiornamenti sui progetti a cui gli alberi danno vita.

La collaborazione con Treedom rientra nell’impegno costante di AGN ENERGIA per lo sviluppo di progetti per la sostenibilità e con la Città dell’Energia si impegna a fare molto di più e anche voi potete contribuire a rendere il Pianeta un posto più sano per tutti.

Ogni 10 adozioni virtuali da parte dei visitatori del progetto, AGN ENERGIA pianterà un albero reale contribuendo così alla riforestazione e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica presenti nell’atmosfera. Adotta virtualmente un albero nella Città dell’Energia registrandoti a questo indirizzo: è gratis, richiede pochi secondi e aiuta l’ambiente!