Decreto Scuolabus, 20 milioni di euro per trasporti sostenibili

Fonte immagine: Unsplash

Stanziati 20 milioni di euro per progetti sperimentali utili a rendere più ecologici scuolabus e trasporto scolastico comunale in generale.

Parliamo di: Mobilità Sostenibile

È stato pubblicato ufficialmente ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Ambiente e meglio noto come decreto Scuolabus. Sono stati stanziati venti milioni di euro per progetti sperimentali necessari per la realizzazione o il miglioramento del servizio di trasporto scolastico. Un rimodernamento dei mezzi a disposizione in favore di scuolabus ibridi o elettrici, indirizzato ai bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione.

Alla distribuzione dei fondi potranno partecipare i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la violazione dei parametri sulla qualità dell’aria. Il finanziamento è così suddiviso: per la progettazione verranno stanziati fino a 65 mila euro, per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto fino a un milione e 100 mila euro in tandem con l’acquisto di colonnine per la ricarica per un budget fino a 10 mila euro.

La cifra a disposizione per l’acquisto di pensiline per le fermate del servizio di trasporto scolastico può raggiungere fino 50 mila euro, mentre per la realizzazione di applicazioni mobili quali smartphone e/o tablet e per l’organizzazione e/o il controllo del servizio di trasporto scolastico il pacchetto è di 10 mila euro. Infine nello stanziamento sono contemplate anche la promozione del servizio di trasporto scolastico sostenibile (5 mila euro) e il monitoraggio dei benefici ambientali conseguibili (fino a 10 mila euro).

Mobilità sostenibile, scuolabus e altri interventi

Come conferma lo stesso Ministero dell’Ambiente le domande per l’ammissione ai finanziamenti disponibili dovranno essere presentate dai comuni e pervenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Queste le parole del Ministro Sergio Costa:

Proseguiamo nel nostro programma di promozione della mobilità sostenibile puntando in particolare sui mezzi ecologici per gli spostamenti più frequenti e che più incidono sulla qualità dell’aria delle nostre città. Fra questi certamente gli spostamenti casa-scuola sono un settore su cui intervenire anche per dotare le aree più problematiche dal punto di vista delle emissioni di nuovi mezzi e strumenti per rendere migliore l’ambiente urbano.

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare