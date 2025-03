Questa mattina, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha inviato un videomessaggio durante il III Forum Salute&Sanità in corso a Rapallo. Insieme a lui, ha partecipato anche il Sottosegretario di Stato, Marcello Gemmato, in collegamento. Schillaci ha messo in evidenza l’importanza di una cooperazione sinergica tra istituzioni, professionisti e territori per realizzare un sistema sanitario che sia moderno, equo ed efficiente. Tra i punti salienti del suo intervento, ha discusso della necessità di riorganizzare le liste d’attesa, riconoscendo i primi passi positivi intrapresi dalla Liguria. Ha inoltre parlato degli investimenti previsti dal Pnrr per la sanità di prossimità, la digitalizzazione, la telemedicina e la prevenzione. “La prevenzione – ha affermato – non deve essere vista come una spesa, ma come un investimento per il futuro del nostro servizio sanitario nazionale”.

Intervento di gemmato

Successivamente, Gemmato ha ribadito l’urgenza di aggiornare il Servizio Sanitario Nazionale per affrontare le nuove sfide legate all’invecchiamento della popolazione e alle malattie croniche. “È fondamentale disporre di maggiori risorse, di modelli organizzativi innovativi e di una maggiore attenzione ai reali bisogni dei cittadini”, ha dichiarato il Sottosegretario. Ha poi concluso il suo intervento sottolineando l’importanza del ruolo delle Regioni e della necessità di un dialogo costante per attuare l’articolo 32 della Costituzione, che garantisce la tutela della salute.

Occasione di confronto

Il forum ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione su temi cruciali per il futuro della sanità italiana, evidenziando non solo le sfide attuali, ma anche le opportunità di miglioramento e innovazione. Con l’impegno di tutti gli attori coinvolti, la speranza è di costruire un sistema sanitario più resiliente e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione.