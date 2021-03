Sauna facciale: pulizia profonda e delicata del viso

La vecchia pentola dell'acqua calda è scomoda e pericolosa. Basta una sauna facciale elettronica per suffimigi e pulizia del viso.

I benefìci del vapore sono noti da migliaia di anni: migliora la respirazione, dilata i pori per una pulizia accurata, idrata in profondità e scioglie il muco, soprattutto se abbinata ad oli essenziali. Ma se le nonne usavano la vecchia pentola con acqua calda e asciugamano, soluzione scomoda e pericolosa, oggigiorno si può ricorrere a strumenti molto più sicuri, delicati e pratici. Ecco perché scegliere una sauna facciale elettronica, come orientarsi alla scelta e qualche consiglio pratico per utilizzarla al massimo e senza rischi.

Vapore e Benessere

Da sempre il vapore è simbolo di purificazione, fisica e spirituale; ciò dipende dal fatto che funziona come un disinfettante naturale, e che entra facilmente dentro il corpo col semplice atto della respirazione.

Usato da sciamani e guaritori per migliaia di anni, l’uso del vapore a scopo terapeutico è chiamato oggigiorno suffumigazione: una tecnica che consiste nell’inondare la parte del corpo malata con i vapori sprigionati dall’acqua calda (mai bollente) posta in una ciotola, con o senza erbe e oli medicamentosi. Di solito è molto usata per le fumigazioni delle vie respiratorie.

Tradizionalmente, la procedura consiste nel coprirsi il capo con un asciugamano -per evitare la dispersione del calore- e respirare a pieni polmoni l’aria satura di umidità e sostanze benefiche, avendo cura di interrompere la sessione ogni 2 minuti circa.

Piante e Oli per Pulizia Viso

Tra le piante più utilizzate -in forma di foglia o fiore, olio essenziale o estratto- trovano larga applicazione basilico, lavanda, limone, eucalipto, melissa, maggiorana, rosmarino e timo, ottimi in caso di raffreddore o sinusite. La vecchia camomilla, l’anice, la menta piperita e lo zenzero invece sono utili per il blando effetto antinfiammatorio; anche in combinazione tra loro. Infine, malva o altea danno una mano con il mal di gola e i malesseri di stagione.

Per la bellezza del viso, invece meglio scegliere tra questi prodotti fitoterapici:

Erbe:

Camomilla: Lenisce rossori e infiammazioni della pelle, aiuta con le dermatiti ed è perfetta per le pelli più delicate e sensibili.

Lenisce rossori e infiammazioni della pelle, aiuta con le dermatiti ed è perfetta per le pelli più delicate e sensibili. Rosmarino: Fragrante e gradevole, è l’opzione ideale per le pelli grasse.

Oli Essenziali:

Lavanda: Utile per pelle secca o eczematosa, in più ha proprietà rilassanti derivanti dall’aromaterapia.

Utile per pelle secca o eczematosa, in più ha proprietà rilassanti derivanti dall’aromaterapia. Geranio: Astringente naturale che rassoda e illumina il viso.

Astringente naturale che rassoda e illumina il viso. Eucalipto: Per acne e congestioni di varia natura.

Per acne e congestioni di varia natura. Arancia: Oltre alle proprietà calmanti e riequilibranti, è perfetta per forzare l’apertura dei pori occlusi e la pelle spenta.

Benefìci dei Suffimigi

I suffimigi sono perfetti per tenere sotto controllo e lenire i sintomi di faringiti, asma, malattie bronchiali, in particolar modo se abbinati a prodotti fitoterapici a base di sostanze balsamiche da scogliere nell’acqua. Ciò consente di accentuare le caratteristiche desiderate, che possono essere emollienti, stimolanti o idratanti.

Da tempo, però, il vapore viene utilizzato come un utile alleato per la bellezza e il benessere della pelle. In particolare perché:

Apre per bene i pori e allentare la sporcizia che vi si annida.

e allentare la sporcizia che vi si annida. Rende più facile la rimozione dei punti neri .

. Previene acne , punti neri e brufoli.

, punti neri e brufoli. Promuovere la circolazione e la riparazione dei tessuti.

dei tessuti. La combinazione di calore e umidità aumenta la traspirazione cutanea .

. Aumenta l’ assorbibilità di creme e lozioni .

. Miglioramento della microcircolazione , con promozione della produzione di collagene e elastina. Ciò ha effetti a cascata sul tono e la freschezza delle pelle.

, con promozione della produzione di collagene e elastina. Ciò ha effetti a cascata sul tono e la freschezza delle pelle. Fa bene al corpo e alla mente, perché rilassa.

A questo aggiungete che costa poco, non ha effetti collaterali ed è una coccola che ci si concede di tanto in tanto, adatta a uomini e donne, e perfino come momento di coppia.

Saune Facciali FAQ

Comunemente chiamate saune facciali, gli apparecchi fumigatori creano artificialmente vapori dalla semplice acqua o dal farmaco usato, in modo del tutto sicuro e controllato.

Che effetti produce la sauna facciale? Sì, la sudorazione elevata indotta dal vapore dilata i pori e apre le ghiandole, aiutando a eliminare tossine e impurità. Il risultato è una pelle più sana, meno prona a brufoli, acne e punti neri.

Sì, la sudorazione elevata indotta dal vapore dilata i pori e apre le ghiandole, aiutando a eliminare tossine e impurità. Il risultato è una pelle più sana, meno prona a brufoli, acne e punti neri. La sauna facciale rende la pelle più luminosa? Se si ha cura di ripetere con costanza le sessioni di fumigazione facciale, nel medio e lungo periodo si ottiene una pelle più tonica ed elastica, e un viso complessivamente più luminoso.

Se si ha cura di ripetere con costanza le sessioni di fumigazione facciale, nel medio e lungo periodo si ottiene una pelle più tonica ed elastica, e un viso complessivamente più luminoso. La sauna facciale può seccare troppo la pelle? Più che la sauna in sé, il problema qui è il vapore. In questo caso, si può ovviare con una crema idratante dopo ogni sessione. Col tempo, comunque, la pelle imparerà a reagire alla sauna producendo più oli naturali, che sono protettivi.

Più che la sauna in sé, il problema qui è il vapore. In questo caso, si può ovviare con una crema idratante dopo ogni sessione. Col tempo, comunque, la pelle imparerà a reagire alla sauna producendo più oli naturali, che sono protettivi. La sauna facciale invecchia la pelle? Tutt’altro. Numerosi studi dermatologici lasciano intendere un effetto benefico e anti-età sulla pelle, stimolando la naturale capacità di trattenere l’idratazione.

Qualche consiglio: Non superare i 10 minuti di sessione totale, avendo cura di respirare aria fresca ogni 2 minuti circa. Seguite le istruzioni riportate sul dispositivo, e non esagerate con oli essenziali e misture aromatiche. La moderazione, come sempre, ripaga.

Sauna Viso: Come Effettuarla

Ecco qualche consiglio per una sauna viso efficace, priva di effetti collaterali e dagli effetti duraturi.

Preparazione: Idratatevi, bevete dell’acqua prima di esporvi al calore, lavate il viso con un sapone delicato. Durante la Sauna Facciale: Tenete gli occhi chiusi e godetevi il momento. Restate almeno 20-25 centimetri dalla sorgente del vapore per evitare di bruciarvi e ascoltate il corpo finché non trovate la posizione ideale. Leggete accuratamente le istruzioni del dispositivo. Dopo la Sauna Facciale: Lavate il viso con acqua tiepida e tamponate delicatamente senza produrre abrasioni; la pelle è molto sensibile, in questa fase. Applicate un siero o una crema, e massaggiate delicatamente. Se non avete una pelle particolarmente grassa, ora è il momento di applicare una stilla di olio viso e massaggiare.

Sauna Viso: Effetti Collaterali

In generale, la procedura della fumigazione facciale è sicura e priva di effetti collaterali. Tuttavia, ci sono alcune condizioni che possono renderla sconsigliabile. Per esempio, chi soffre di rosacea cronica farebbe meglio a evitare la sauna viso perché la dilatazione dei vasi sanguigni indotta dal calore può peggiorare la condizione e aumentare il rossore.

Sebbene il vapore potenzialmente idrati la pelle, le persone con pelle molto secca o eczemi dovrebbe prestare particolare attenzione; in questi casi, meglio limitare le sessioni a un paio di minuti al massimo per evitare possibili irritazioni, valutando in seguito se sia il caso di proseguire.

Le Migliori Saune Facciali

Qui di seguito la nostra selezione dei migliori dispositivi per sauna facciale che il Web abbia da offrire.

