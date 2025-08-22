Se soffri di questa patologia, c’è una cosa che puoi avere gratis, ed è importante che tu ne sia al corrente. Ecco di che cosa si tratta

L’endometriosi, una patologia cronica complessa e spesso sottovalutata, rientra oggi tra le malattie che consentono l’esenzione dal ticket sanitario per visite, esami e trattamenti correlati, a condizione che la diagnosi evidenzi uno stadio clinico moderato o grave. Questa importante novità, introdotta dal DPCM 12 gennaio 2017, rappresenta un significativo passo avanti per le circa tre milioni di donne italiane affette da questa condizione.

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che coinvolge gli organi genitali femminili e il peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala di tessuto simile all’endometrio in sedi extrauterine come ovaie, tube di Falloppio, intestino e, in casi più rari, polmoni o cervello. Colpisce prevalentemente donne in età fertile, con un’incidenza stimata intorno al 10-15% nella popolazione femminile e fino al 30-50% tra le donne infertili o con difficoltà a concepire.

I sintomi principali comprendono dolore pelvico cronico, dismenorrea severa, dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia), astenia, depressione e disturbi urinari o intestinali. Questo quadro clinico, spesso debilitante, rende l’endometriosi una patologia invalidante e giustifica l’accesso all’esenzione ticket sanitario per il trattamento e il monitoraggio.

Come ottenere l’esenzione per endometriosi

L’esenzione ticket sanitario per l’endometriosi è riconosciuta alle pazienti con diagnosi clinica di stadio III o IV (moderato-grave).

Per ottenerla, la paziente deve seguire un iter specifico:

Rivolgersi a un medico specialista ginecologo, preferibilmente esperto in endometriosi, per la diagnosi e la certificazione dello stadio della malattia. Presentare la certificazione rilasciata dal medico all’ASL di competenza territoriale. Ricevere l’esenzione che copre esami come ecografie addominali e transvaginali, clisma opaco, visite specialistiche di controllo e ulteriori accertamenti correlati.

Ogni prescrizione medica per visite o esami deve riportare il codice di esenzione specifico, ossia il 063-671. La difficoltà nella tempestiva diagnosi dell’endometriosi è legata alla complessità della patologia e alla scarsità di specialisti dedicati, motivo per cui è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati per accelerare il riconoscimento della malattia e l’accesso alle agevolazioni.

Diagnosi e stadiazione dell’endometriosi

L’endometriosi viene classificata in quattro stadi dall’American Society for Reproductive Medicine (ASRM):

Stadio I (minimo) : lesioni superficiali limitate

: lesioni superficiali limitate Stadio II (lieve) : aumento del numero e profondità delle lesioni

: aumento del numero e profondità delle lesioni Stadio III (moderato) : presenza di cisti ovariche (endometriomi) e aderenze

: presenza di cisti ovariche (endometriomi) e aderenze Stadio IV (grave): vaste lesioni, cisti di grandi dimensioni e significative aderenze cicatriziali

La diagnosi si fonda su un’attenta anamnesi, esame obiettivo ginecologico, ecografia transvaginale e, in casi selezionati, risonanza magnetica o laparoscopia diagnostica, che rimane il metodo più accurato per confermare la presenza e lo stadio dell’endometriosi.

Trattamenti e gestione della patologia

Sebbene non esista una cura definitiva, l’endometriosi si gestisce con terapie farmacologiche a base di ormoni (contraccettivi orali, progestinici), antidolorifici e, nei casi più gravi, con interventi chirurgici laparoscopici conservativi eseguiti da specialisti esperti. L’approccio terapeutico è personalizzato in base allo stadio della malattia, alla sintomatologia e al desiderio di fertilità della paziente.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo importante nel controllo dei sintomi: una dieta ricca di fibre, Omega-3 e antinfiammatori naturali può contribuire a ridurre dolore e infiammazione.

L’inclusione dell’endometriosi tra le patologie esenti dal ticket sanitario rappresenta un riconoscimento ufficiale della gravità e dell’impatto sociale di questa malattia, offrendo un sostegno concreto alle pazienti nel percorso di cura e controllo.