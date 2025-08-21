Lo paghi pochissimo ma è uno degli elettrodomestici più ricercati: solo da Lidl trovi questa super offerta ma affrettati.

Da anni Lidl, uno dei discount più apprezzati dagli italiani e con uno dei migliori indici qualità/prezzo dei prodotti, ha deciso di dare filo da torcere anche ai competitor della vendita di elettrodomestici e prodotti per la casa. Del resto, nel progetto del colosso francese, c’è il sogno di un discount nel quale trovare tutto quello che occorre per la casa e non solo.

Che dire delle offerte incredibili per l’arredamento, o per il giardinaggio, fino – esperimento degli ultimi tempi – alle offerte viaggi per le vacanze. Oggi parliamo di una grande occasione per tanti che sognano questo elettrodomestico in cucina.

L’offerta Lidl per la friggitrice ad aria più richiesta

Per la vastità delle offerte è sempre una buona idea tenere d’occhio il sito ufficiale e i volantini Lidl. Da oggi 21 agosto, infatti, è possibile acquistare presso gli store che aderiscono all’iniziativa – sui canali ufficiali trovate quello più vicino a voi – una friggitrice ad aria Silvercrest Kitchen Tools al prezzo bomba di 79 euro. Si tratta di uno dei modelli più ricercati dai consumatori, per tutte le incredibili caratteristiche che lo rendono un vero e proprio prodotto di gamma.

Parliamo di 1800 W, con la possibilità di impostare la temperatura dai 4o° ai 200° C, per cuocere qualsiasi tipo di pietanza, dalle torte alle pizze. E poi ancora una capienza interna da 12 litri con un cestello rotante da 1,9 litri ma, soprattutto, in dotazione ci sono 3 teglie per essiccare e cuocere al forno, ovvero le griglie, una piastra continua, uno spiedo per cuocere il pollo arrosto, il già citato cestello girevole, un manico e un set per kebab con 8 spiedi.

Con questo elettrodomestico si potrà sperimentare molto in cucina, preparare i piatti preferiti e stupire familiari e ospiti per pranzi e cene. Occorre però affrettarsi perché verosimilmente le scorte della friggitrice ad aria finiranno presto. Potrete farvi il giusto regalo di fine estate spendendo meno di quello che avreste speso in un negozio specializzato. Una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire.