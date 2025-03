È stata, per anni, la moglie e la compagna di vita di uno dei cantanti pilastro della musica italiana, tanto da affiancarlo anche in diverse esibizioni e vincendo con lui anche molte volte: stiamo parlando di Romina Power.

Nel corso degli anni, la sua fisicità è molto cambiata: i figli, le gravidanze, ma anche gli anni che passano. Oggi Romina, però, ha un corpo diverso: è solo frutto di una sana alimentazione e dell’esercizio fisico? O c’è dell’altro? Scopriamolo insieme.

In realtà si tratta di un modo di alimentarsi diverso dal solito, atto più che altro a depurare il corpo. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.

Romina Power e la sua dieta

Una delle cantanti ed attrici più brave e conosciute in Italia, nonché per anni moglie di Al Bano: stiamo parlando di Romina Power. Come dicevamo prima, nel corso degli anni, la sua fisicità è molto cambiata, e non dovuta soltanto alle sue gravidanze. Il suo corpo è diverso, anche ora che l’età avanza.

Quello che tutti si sono chiesti è: ma cosa mangia Romina per essere sempre così in forma o, anche, per riuscire a perdere peso in maniera così facile e veloce? Si tratta di un tipo di dieta non convenzionale, che non è la stessa che di solito viene prescritta a tutti: è la dieta liquida, che è anche seguita da un’altra attrice americana, Gwyneth Paltrow.

Una dieta che non può essere seguita sempre e in modo continuato, ma che permette la perdita rapida di peso, fino a 3 kg in soli 3 giorni e, fra i suoi effetti per eccellenza, vi sono quelli di carattere depurativo e anti cellulite. Ma in cosa consiste questo regime alimentare? Esso è basato sull’assunzione di cibi in forma liquida, come centrifugati, frullati, zuppe e tisane.

La dieta liquida: in cosa consiste

È da specificare che, per quanto possa essere una dieta depurativa, dal punto di vista nutrizionale si presenta come sbilanciata e, per questo motivo, non può essere seguita a lungo e per più di 3 giorni. Fra i suoi benefici c’è, oltre la perdita di peso, anche l’azione depurativa e un miglioramento dell’aspetto e del tono della pelle.

Un tipico menù della dieta depurativa e liquida prevede:

A colazione, una spremuta di pompelmo o arancia non zuccherata, accompagnata da una tisana;

Come spuntino, un frullato di frutta mista;

A pranzo, un passato di verdure verdi accompagnato da una tisana di finocchio;

A cena, ancora un passato di verdure e 120 grammi di pollo o pesce magro.

Le star, fra le quali anche la stessa Romina Power, scelgono questa dieta perché ne apprezzano i suoi effetti immediati e quel senso di leggerezza che lascia. Ma, una cosa è depurare l’organismo, una cosa è uno stile di vita alimentare sano. Per questo, lo diciamo ancora una volta, non può essere seguita per più di 3 giorni.