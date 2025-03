Sai che quello che fai ogni giorno senza riflettere ti sta avvelenando? Smettila di portare avanti queste abitudini.

A volte abbiamo delle cattive abitudini che ci mettono in pericolo senza nemmeno saperlo. Facciamo certe cose tutti i giorni, magari coinvolgiamo anche i nostri bambini, senza conoscere la verità dietro ad azioni apparentemente innocue e quotidiane. Un video su Instagram ha svelato qualcosa di davvero spaventoso che riguarda tutti noi, che utilizziamo prodotti e mangiamo alimenti di ogni genere tutti i giorni. Essere più consapevoli di ciò che facciamo per noi stessi e per la nostra famiglia è sempre più fondamentale, per una protezione completa da sostanze nocive e infiammanti, come queste.

Moltissime malattie, infatti, derivano proprio dalle nostre cattive abitudini. Persino il cancro, come ha stabilito la scienza, può essere in alcuni casi prevenuto con abitudini positive ed evitando determinate cose. Ad esempio, se vuoi proteggere te stesso e la tua famiglia, non fare più queste cose.

Non usare più questi prodotti quotidiani o ti ammalerai molto presto

Ci sono molti prodotti che fanno davvero male alla tua salute e tu nemmeno lo sai. Prodotti apparentemente innocui e che fanno parte della quotidianità di tutti, ma che, in realtà, nascondono un lato oscuro inquietante e importante da conoscere. Liberta_alimentare_naturale è un profilo Instagram che si occupa di fare chiarezza su alcuni aspetti del quotidiano, specialmente legati all’alimentazione. In particolare, ci sono molti prodotti che contengono sostanze nocive e che dovrebbero essere evitati il più possibile.

Ecco tutti i prodotti che dovresti evitare e le sostanze tossiche che contengono:

Caffè (glifosato)

Bevande in bottiglia (aspartame)

Acqua potabile in bottiglia (fluoro e cloro)

e Yogurt naturale (colorante)

Deodorante (alluminio)

Shampoo (parabeni)

Smalto per unghie (ftalati)

Snack dolci (glutammato monosodico)

Medicinali da banco (titanio)

Alcol (solfati e solfiti)

e Pollo (arsenico)

Queste sono tutte sostanze molto negative che ingerisci tutti i giorni senza alcun motivo e senza nemmeno saperlo. La soluzione è passare ad alternative naturali e biologiche, prive di sostanze chimiche nocive. Ad esempio, puoi optare per shampoo solido o deodorante naturale, così come snack fatti in casa più sani, evitando di acquistare prodotti confezionati e molto processati ch riempiono i supermercati. Non farti attirare dai costi bassi e dalla promessa di risparmio facile, spesso è indicativa della scarsa qualità del prodotto in questione. Prenditi cura di te e del tuo corpo, la salute è troppo preziosa.