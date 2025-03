È un tipo di salume che, forse, non piace a tutti ma che, dall’altro lato, è presente anche nel regime alimentare di chi è a dieta. Stiamo parlando della bresaola.

Una delle domande che più spesso ci poniamo, quando mangiamo o acquistiamo un prodotto alimentare, è: ma come è fatto? Da cosa è composto? La stessa cosa vale anche per la bresaola: siamo sicuri che, al suo interno ci sia solo della carne? O c’è anche dell’altro?

In quanto cittadini, abbiamo diritto di conoscere ciò che compone i nostri alimenti. E se a questa si affianca anche la pura e semplice curiosità, è ancora meglio.

Bresaola: di cosa è fatta?

Quando mangiamo, vogliamo sapere sempre cosa stiamo introducendo nel nostro organismo e, al tempo stesso, anche come questi è fatto e composto. Fra questi, nello specifico, gli insaccati e i salumi. Sì, sono fra gli alimenti più consumati e anche fra quelli che maggiormente portiamo a tavola, non solo come antipasto ma anche per un pasto frugale.

Fra questi vi è, anche, la bresaola. Sai di cosa è fatta? La risposta è spontanea: di carne, come il prosciutto crudo, il salame o il prosciutto cotto. Ma ne siamo sicuri al 100%? La bresaola, infatti, è considerato l’insaccato più magro presente, tanto da essere introdotto anche nelle diete, grazie al suo contenuti ridotti di grassi.

Ovviamente, la materia prima per l’ottenimento della bresaola è la lavorazione di pezzi di carne di manzo, ma può essere anche prodotta a partire dalla carne di cervo, di cavallo o addirittura di maiale.

In Italia quale viene prodotta

Quella che viene maggiormente consumata in Italia è la bresaola della Valtellina, che viene lavorata nel territorio della provincia di Sondrio. Stando a quanto affermano gli esperti, essa è fatta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino, quelli di età compresa fra i 18 mesi e i quattro anni.

La bresaola, però, può essere anche prodotta con carne allevata quanto in Italia, quanto con carne che arriva da altre parti del mondo. Teniamo presente, infatti, che la bresaola classica è quella fatta con la carne congelata di zebù, un bovino con la gobba tipico del Brasile. Questa carne arriva in Italia e qui viene lavorata.

Fra gli altri ingredienti presenti nella bresaola troviamo il sale, che viene aggiunto quando la carne è ancora fresca; lo zucchero (che serve a migliorare le sue proprietà nel tempo), varie spezie naturali, e l’acido ascorbico (che evita il processo di ossidazione della carne).