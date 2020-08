Rimedi naturali per secchezza intima frequente

Fonte immagine: PhotoMediaGroup via Shutterstock

Come prevenire la secchezza intima e a quali rimedi naturali affidarsi per lenire il fastidio e ridurre il disagio.

Parliamo di: Rimedi naturali

La secchezza intima è un problema che coinvolge molte donne, causando disagio e fastidio in vari momenti della giornata tanto da rischiare di compromettere la qualità della vita. Dietro questo disturbo si celano diverse cause, prima tra tutte la vicinanza della menopausa che fisiologicamente porta a un calo degli estrogeni, responsabili di mantenere la naturale lubrificazione vaginale.

Altre possibili cause della secchezza intima non occasionale, inoltre, possono essere legate all’assunzione di alcuni farmaci come gli anticoncezionali o alcuni antidepressivi, ma anche all’uso di prodotti per l’igiene intima particolarmente aggressivi e caratterizzati da un pH non ottimale. Alla secchezza, inoltre, si accompagnano spesso prurito diffuso, bruciore e dolore durante i rapporti intimi, disagi che possono agevolare lo sviluppo di infezioni delle vie urinarie e di lesioni cutanee locali. Per risolvere il problema è fondamentale indagarne la causa scatenante, soprattutto se si tratta di una anomalia a livello ormonale. In ogni caso, per lenire il fastidio causato dalla secchezza vaginale è possibile fare riferimento ad alcuni rimedi naturali efficaci.

Prevenire la secchezza intima

Alcune abitudini possono contribuire a prevenire la comparsa di secchezza vaginale, mentre altri comportamenti influiscono negativamente sul benessere intimo. È molto importante, ad esempio, indossare biancheria intima di cotone ed evitare indumenti eccessivamente aderenti, limitando l’uso di assorbenti interni se si ha la tendenza a sviluppare infezioni e fastidi. Per quanto riguarda l’igiene intima, è determinante usare prodotti delicati e non aggressivi, evitando l’uso di lavande vaginali a meno che non sia una pratica consigliata dal proprio medico. Anche l’alimentazione svolge un ruolo primario soprattutto per favorire una corretta idratazione: via libera ai cibi ricchi come frutta e verdura di acqua, vitamine e sali minerali. La soia e tutti i semi oleosi, inoltre, grazie alla presenza di fitoestrogeni rappresentano un vero toccasana per favorire la produzione di estrogeni in modo naturale.

Rimedi naturali

