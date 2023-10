I 6 migliori rimedi naturali per mantenere la pelle giovane

Cosa fare per avere una pelle più giovane? Per rallentare o, ancor meglio, invertire i segni dell’invecchiamento sulla pelle bisognerà agire da più fronti, migliorando lo stile di vita e mettendo alla prova alcuni rimedi naturali per mantenere la pelle giovane, come il miele, il limone, il tè verde e altri ingredienti efficaci.

Alla soglia dei 40 o 50 anni, a tutti può capitare di guardarsi allo specchio e di notare che la pelle non è più giovane e fresca come un tempo. È inevitabile, gli anni che passano lasciano il segno sul nostro viso: si inizia con quelle piccole rughette di espressione, seguite poi da occhiaie più profonde e marcate e da una pelle stranamente più opaca e grigiastra. Ma che fare per evitare tutto ciò? Esisteranno dei rimedi naturali per mantenere la pelle giovane e togliere qualche anno dal nostro viso?

La risposta a questa domanda è si. Come sempre, Madre Natura ha pensato a tutto, e ha realizzato una serie di rimedi che ci permetteranno di avere una pelle liscia e senza imperfezioni.

In questo articolo scopriremo 5 consigli e 6 modi per invertire i segni del tempo e rallentare l’invecchiamento cutaneo. Prima di tutto, però, sarà utile arginare questo processo adottando delle sane abitudini e migliorando il nostro stile di vita.

Come rallentare l’invecchiamento della pelle?

Oltre all’avanzare dell’età e ad alcuni fattori genetici, anche il nostro stile di vita può influenzare enormemente la salute e la bellezza della pelle. È vero, con il passare del tempo tutti noi vedremo comparire le prime rughe sul viso, ma possiamo frenare o rallentare questo processo liberandoci di alcune cattive abitudini e adottandone di nuove e ben più salutari.

Ad esempio, per prevenire l’invecchiamento cutaneo precoce i dermatologi consigliano di:

Bere tutti i giorni abbondanti quantità di acqua, in modo da mantenere la pelle idratata sin dall’interno. Proteggere la pelle dai raggi del sole, applicando – anche in inverno – un’apposita crema solare protettiva. Mangiare in modo sano: seguire una dieta sana ed equilibrata, prediligendo alimenti freschi e ricchi di vitamine e minerali, come frutta e verdure di stagione, frutta secca, pesce e legumi. Fare sport: per avere la pelle liscia e senza imperfezioni bisogna svolgere della regolare attività fisica. Oltre ad aiutarti a ottenere una migliore forma fisica, lo sport può anche migliorare la circolazione e far apparire la pelle più giovane. Smettere di fumare: fra le cattive abitudini da eliminare rientrano fumo di sigaretta e alcol, due nemici giurati della salute e della bellezza, in quanto accelerano la formazione delle rughe e fanno apparire il viso grigio e invecchiato.

6 rimedi naturali efficaci per avere una pelle giovane

Abbiamo visto come mantenere la pelle giovane a 40-50 anni, ma quali saranno i rimedi della nonna per ringiovanire il viso e avere una pelle perfetta?

Vediamo alcuni rimedi homemade per attenuare le rughe e togliere qualche anno dal nostro viso.

Olio di cocco

Per rendere la pelle del viso più tonica, potresti applicare qualche goccia di olio di cocco e massaggiare per alcuni minuti tutte le sere. Esegui il massaggio facciale con dei delicati movimenti circolari, lascia agire l’olio per alcuni minuti e dopodichè rimuovilo normalmente.

Miele e limone

Il limone ha effetti schiarenti, quindi potrà attenuare l’aspetto delle macchie sulla pelle. Il miele, dal canto suo, può invece idratare la pelle ed esercitare un delicato scrub. Unendo questi due ingredienti, potrai creare un rimedio naturale per ringiovanire il tuo viso e rimuovere le impurità.

Acqua di riso

L’acqua di riso non è utilissima solo per la cura dei capelli; può anche migliorare la bellezza del tuo viso. Dopo aver fatto bollire il riso (senza sale), filtra l’acqua e lasciala raffreddare. Quindi, utilizzala per detergere e ringiovanire la pelle del viso e del decolleté.

Olio di vinaccioli

Questo straordinario olio viene estratto dai semi contenuti negli acini d’uva, ed è un rimedio naturale apprezzato in tutto il mondo. Si ritiene che l’olio di vinaccioli possa attenuare i segni del tempo, ridurre le rughe e rendere la pelle più giovane e luminosa.

Cetriolo

Se a spegnere il tuo naturale bagliore e a farti apparire più “vecchia” sono delle occhiaie profonde e marcate, il cetriolo è l’ortaggio che fa al caso tuo. Tagliane un paio di fettine sottili e applicale sul viso, concentrandoti in particolar modo sul contorno occhi. Pian piano, rughe e occhiaie saranno meno evidenti.

Tè verde

Il tè verde è un alleato straordinario per la salute (sia mentale che fisica), ma sapevi che questa bevanda può anche aiutarti a migliorare la pelle a 50, 60 o anche a 100 anni? Un mix a base di tè verde e limone può rendere l’incarnato meno opaco, più luminoso, può schiarire le macchie cutanee e rendere la pelle più elastica.

Abbiamo visto alcuni rimedi naturali e della nonna per avere una pelle giovane. Per rendere la pelle più bella, però, bisogna agire da più fronti.

Ricorda di seguire i 5 segreti per una pelle senza rughe che abbiamo visto in alto: adotta una dieta sana, bevi molta acqua, dormi bene, allenati regolarmente e impara a gestire lo stress. Queste sono tutte strategie vincenti per togliere diversi anni dal nostro viso e farci sentire più giovani, dentro e fuori!

