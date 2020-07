Riflessi sui capelli effetto naturale, senza tinta

Rimedi naturali per donare alle chiome riflessi intensi e lucenti senza ricorrere alla tintura: istruzioni e consigli per i capelli di tutte le tonalità.

Per valorizzare il colore naturale dei capelli non è sempre necessario ricorrere a tinture o coloranti chimici. Ottenere una leggera schiaritura sui capelli chiari, rendere più luminosi e lucenti quelli scuri o esaltare la tonalità argento nelle capigliature più mature è un obiettivo facile da ottenere anche facendo riferimento ad alcuni rimedi naturali, strategie basate sull’utilizzo di piante o alimenti che si rivelano preziosi per la bellezza dei capelli. Ecco una selezione dei migliori riflessanti naturali suddivisi a seconda del colore di base, privi di controindicazioni e adatti a tutte le età.

Capelli chiari

I capelli chiari, spesso, possono apparire spenti e poco lucenti. Per donare riflessi biondi intensi, ravvivando il colore naturale, è possibile fare riferimento ad alcuni ingredienti naturali molto efficaci:

miele , ottimo schiarente naturale che nutre e intensifica il biondo naturale. Si può preparare una maschera unendo miele e balsamo neutro in parti uguali, da applicare sui capelli lasciando agire per circa un’ora prima di risciacquare e poi procedere con lo shampoo;

, ottimo schiarente naturale che nutre e intensifica il biondo naturale. Si può preparare una maschera unendo miele e balsamo neutro in parti uguali, da applicare sui capelli lasciando agire per circa un’ora prima di risciacquare e poi procedere con lo shampoo; succo di limone , da diluire con acqua per effettuare l’ultimo risciacquo post shampoo, lasciando asciugare preferibilmente all’aria aperta;

, da diluire con acqua per effettuare l’ultimo risciacquo post shampoo, lasciando asciugare preferibilmente all’aria aperta; camomilla , da usare come infuso unito all’acqua per risciacquare i capelli oppure da applicare adoperando uno spray prima di esporsi al sole;

, da usare come infuso unito all’acqua per risciacquare i capelli oppure da applicare adoperando uno spray prima di esporsi al sole; birra chiara, da usare per sui capelli bagnati dalle radici alle punte massaggiando delicatamente il cuoio capelluto, procedendo poi con il risciacquo.

Capelli neri e scuri

Anche i rimedi naturali per rendere più intenso il color castano scuro o lucidare il nero naturale non mancano:

caffè liquido , possibilmente ristretto, da usare freddo per creare un impacco da applicare sulla chioma asciutta, avendo cura di avvolgere i capelli in una pellicola trasparente e lasciare agire per mezzora circa. Trascorso questo tempo si può procedere con il lavaggio consueto;

, possibilmente ristretto, da usare freddo per creare un impacco da applicare sulla chioma asciutta, avendo cura di avvolgere i capelli in una pellicola trasparente e lasciare agire per mezzora circa. Trascorso questo tempo si può procedere con il lavaggio consueto; infuso di tè nero , da applicare freddo sui capelli lavati lasciando agire per quindici minuti prima dell’ultimo risciacquo;

, da applicare freddo sui capelli lavati lasciando agire per quindici minuti prima dell’ultimo risciacquo; decotto di foglie di alloro, da applicare anch’esso sui capelli precedentemente lavati lasciando in posa un quarto d’ora prima di risciacquare.

Capelli rossi

Per ravvivare il rosso naturale dei capelli, a volte spento o poco lucente, può essere di ausilio ricorrere ad alcuni rimedi fai da te:

impacco a base di hennè , che si prepara una maschera usando polvere di hennè rosso unita allo yogurt, da applicare sui capelli dopo lo shampoo e lasciare in posa per al massimo mezzora. È un composto che dona riflessi rossi, lucida, idrata e nutre la chioma in modo naturale;

, che si prepara una maschera usando polvere di hennè rosso unita allo yogurt, da applicare sui capelli dopo lo shampoo e lasciare in posa per al massimo mezzora. È un composto che dona riflessi rossi, lucida, idrata e nutre la chioma in modo naturale; decotto con foglie fresche di sambuco , da filtrare e usare come ultimo risciacquo dopo il lavaggio dei capelli;

, da filtrare e usare come ultimo risciacquo dopo il lavaggio dei capelli; acqua di cottura delle castagne, da lasciar raffreddare e utilizzare per effettuare l’ultimo risciacquo al termine del lavaggio.

Capelli grigi o bianchi

I capelli grigi o bianchi possono virare al giallo o perdere la brillantezza naturale, a causa del sole, dei lavaggi frequenti. Per rimediare e donare riflessi naturali è possibile usare: