Pori dilatati: rimedi naturali e skincare consigliata

I pori dilatati sono evidenti soprattutto nei soggetti che soffrono di acne , che hanno una pelle particolarmente grassa non trattata con i prodotti adeguati. Anche lo stile alimentare influenza la comparsa dei pori dilatati, così come una incontrollata esposizione alla luce ultravioletta. In ogni caso, per risolvere o attenuare il problema è necessario intervenire su due fronti: cercare di limitare la produzione di sebo e migliorare l’ elasticità della pelle. Sono obiettivi che possono essere raggiunti anche attraverso il ricorso a rimedi naturali efficaci e, soprattutto, impostando una routine quotidiana adeguata che garantisca la migliore skincare possibile.

