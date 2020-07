Maschera occhi naturale: come farla in casa

Poco sonno, stress e raggi del sole possono mettere a dura prova il contorno occhi: ecco le migliori maschere fai da te efficaci e defaticanti.

Gli occhi sono spesso messi a dura prova dalla carenza di sonno e dallo stress, che possono favorire la comparsa di occhiaie e in generale rendere meno distesa e luminosa la pelle del viso. Anche un’alimentazione scorretta e alcune cattive abitudini legate al make-up, inoltre, possono ripercuotersi negativamente sul contorno occhi, che periodicamente ha bisogno di cure speciali.

Sebbene esistano cosmetici e prodotti di varie tipologie pensati proprio per migliorare l’aspetto del contorno occhi, anche i rimedi fai da te possono rappresentare una risorsa efficace. Preparare una maschera occhi naturale, usando componenti non chimiche, permette di nutrire e idratare la pelle senza correre il rischio di effetti collaterali provocati, ad esempio, da un particolare principio o componente chimico. Anche poter prendersi cura del contorno occhi senza spendere un capitale, inoltre, è un vantaggio da non sottovalutare. Ecco le migliori ricette per preparare in casa una maschera per gli occhi.

Maschera contro le occhiaie

Le occhiaie sono uno dei segnali più evidenti di stanchezza, carenze alimentari e stress. Una buona maschera può aiutare a ridurne l’evidenza, come quella a base di miele e yogurt. Per prepararla occorrono:

miele;

yogurt bianco;

olio di mandorle dolci.

Si crea un composto miscelando un paio di cucchiai di miele con un cucchiaio di yogurt e alcune gocce di olio di mandorle. La miscela deve essere applicata sulla zona contorno occhi, lasciata in posa almeno un quarto d’ora per poi risciacquare con acqua tiepida.

Maschera astringente

Ottimo rinfrescante e idratante naturale, il cetriolo è perfetto per sfiammare le palpebre e distendere i lineamenti. È necessario disporre di:

mezza patata senza buccia;

mezzo cetriolo sbucciato.

Si fanno cuocere in acqua la patata e il cetriolo fino a che non saranno molto morbidi. Devono essere poi fatti raffreddare e ridotti in pezzi molto fini, miscelando fino a comporre una crema che deve essere applicata su tutta l’area del contorno occhi, lasciandola in posa quindici minuti e rimuovendola poi con acqua fredda.

Maschera antistress

Lo yogurt, unito alla camomilla, è anche un ottimo rimedio antistress per la zona del contorno occhi. Per creare la maschera occorrono:

camomilla in filtro;

acqua calda;

un cucchiaio di yogurt.

Dopo aver preparato la camomilla, si aggiunge lo yogurt miscelando bene e riponendo tutto in frigorifero. La maschera deve essere applicata delicatamente lasciandola riposare per 20 minuti. Deve poi essere rimossa con acqua fredda.

Maschera antiossidante

I segni del tempo compaiono nella zona del contorno occhi prima che in altre parti del viso. Per fare il pieno di antiossidanti, concedersi una maschera a base di carote e limone è il rimedio perfetto. Occorrono:

due carote;

succo di mezzo limone.

Dopo aver frullato le carote è necessario aggiungere il succo di limone, creando un composto cremoso e compatto. È necessario stendere la maschera sul contorno oggi e lasciare in posa per quindici minuti, risciacquando con acqua tiepida.

Consigli

Le maschere a base di prodotti naturali sono un toccasana per il viso e per il contorno occhi in particolare. È possibile applicare regolarmente, facendo tuttavia attenzione a non coinvolgere direttamente l’interno dell’occhio per non creare irritazioni. Per quanto riguarda la rimozione delle maschere, inoltre, è preferibile procedere effettuando un leggero massaggio circolare rimuovendo ogni residuo, sempre per evitare che vada a contatto con l’interno dell’occhio.