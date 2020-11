Riciclare i bottoni per rinnovare il look di casa

Idee originali per rinnovare il look di casa utilizzando bottoni di forme e colori diversi, realizzando oggetti e decorazioni di sicuro effetto.

Piccoli, grandi, rotondi o quadrati, piatti oppure bombati e decorati, i bottoni possono impreziosire un capo di abbigliamento personalizzandolo e rendendolo originale. In casa se ne accumulano in quantità indefinite, anche grazie alle scorte spesso date in dotazione con l’acquisto di un abito. Capita spesso, inoltre, di voler rinnovare una giacca, un cappotto o un altro indumento sostituendo i bottoni, che vengono quindi scelti e acquistati a parte seguendo il gusto personale. In ogni caso, avendo a disposizione un certo quantitativo di bottoni è possibile utilizzarli per rinnovare il look della propria casa, dedicandosi al riciclo creativo e realizzando oggetti o decorazioni particolari di sicuro effetto. Vediamone qualche esempio facile da ottenere.

Rivestimento per Abat-Jour

Un’anonima Abat-Jour può trasformarsi in un oggetto d’arredo originale grazie all’uso dei bottoni colorati. È necessario averne a disposizione in elevata quantità, possibilmente piatti ma di colori e dimensioni differenti. È possibile optare per tonalità che si avvicinano a quelle dell’arredamento circostante, oppure creare un effetto cromatico molto intenso usando bottoni tutti diversi. In ogni caso, per decorare la parte in tessuto rigido che riveste l’Abat-Jour è sufficiente applicare ciascun bottone con della colla a caldo, disponendoli in modo da coprire gran parte dello sfondo che deve solo intravedersi tra un bottone e l’altro. L’effetto luminoso che si otterrà sarà realmente delicato e intenso.

Centro tavola e portacandele

I bottoni colorati possono essere usati anche per decorare un semplice portacandela di vetro, procedendo come descritto sopra con l’applicazione dei bottoni sui lati dell’oggetto, lasciando libera la base. Un vecchio vassoio ma anche un centro tavola che non si abbina più con l’arredamento, inoltre, possono diventare oggetti di design molto raffinati grazie alla copertura di bottoni colorati.

Bouquet di fiori finti

Bottoni, steli di ferro modellabili e pannolenci sono gli ingredienti fondamentali per realizzare un bouquet di fiori finti da sistemare in un vaso di vetro per dare un tocco di colore in casa. Si procede preparando singolarmente ciascun fiore, incollando su una base di pannolenci (ritagliata seguendo la forma che si preferisce) almeno tre o quattro bottoni di forma simile ma dimensione differente, con il più piccolo in cima. A questo punto non resta che applicare lo stelo di ferro tenere uniti i vari fiori con un nastro colorato.

Albero da parete

Se in casa si ha a disposizione una parete vuota, in una stanza o semplicemente in corridoio, ci si può cimentare nella realizzazione di una decorazione da muro molto scenografica che richiama un albero con tronco, rami e fiori. È possibile direttamente dipingere la struttura dell’albero sulla parete, anche molto stilizzata, oppure utilizzare un adesivo da muro già pronto. Il tocco finale è dato dai bottoni colorati, da applicare sui rami utilizzando dei pratici gommini adesivi removibili. L’effetto rilievo è assicurato.

Decorazioni natalizie

Se ci si avvicina a Natale e si ha voglia di rinnovare e svecchiare le decorazioni per la casa, i bottoni colorati rappresentano una vera e propria risorsa di riciclo creativo. Un’idea semplice da mettere in pratica è quella di rivestire di bottoni le palline dell’albero, scegliendo quelle lisce e meno elaborate. Ancora più originale è la realizzazione di un piccolo alberello da poggiare sul tavolo o su un mobile, lavoretto perfetto da preparare con i bambini. Si parte creando un cono di cartoncino, facendo in modo che la base sia lineare in modo da risultare stabile una volta poggiata su una qualsiasi superficie. A questo punto è possibile creare le decorazioni, incollando singolarmente i bottoni colorati in modo da coprire tutto il cartoncino. Per impreziosire l’alberello ancora di più, si possono infine applicare delle piccole perle al centro di ogni bottone.