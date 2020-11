Riciclare caffè: idee e consigli utili

Fonte immagine: Pixabay

Come riutilizzare il caffè per la pulizia della casa, la cura delle piante e la bellezza personale: idee di riciclo utili e facili da mettere in pratica.

Parliamo di: Riciclo

Probabilmente non esiste una casa dove non ci sia almeno un po’ di caffè. Non è solo una delle bevande più consumate al mondo, ma può trasformarsi anche in una risorsa utile per la pulizia della casa, per la cura delle piante e del giardino, per la bellezza di copro e capelli. I modi per riciclare il caffè sono numerosi, soprattutto se si considerano complessivamente le potenzialità nascoste proprie dei fondi, dei chicchi della polvere e anche della bevanda liquida già pronta. Prima di gettare via il caffè avanzato e di sbarazzarsi dei fondi prelevati dalla classica moka, quindi, è certamente preferibile informarsi bene sulle varie possibilità di riciclo.

Riciclare il caffè liquido

Capita spesso di avere a disposizione un po’ di caffè liquido avanzato. Non a tutti piace berlo freddo o scaldato al microonde, ma oltre a tenerlo da parte per preparare il classico caffelatte della mattina è possibile adoperarlo in vari modi:

tingere le stoffe in modo naturale, semplicemente immergendo i tessuti di cotone nel liquido formato dal caffè nero diluito in acqua dopo averlo portato a ebollizione, lasciando agire anche una notte intera;

in modo naturale, semplicemente immergendo i tessuti di cotone nel liquido formato dal caffè nero diluito in acqua dopo averlo portato a ebollizione, lasciando agire anche una notte intera; donare riflessi ai capelli scuri , adoperando del caffè avanzato diluito in acqua per formare un impacco da applicare sulla chioma prima del lavaggio, lasciando agire una mezzora prima di procedere con lo shampoo;

, adoperando del caffè avanzato diluito in acqua per formare un impacco da applicare sulla chioma prima del lavaggio, lasciando agire una mezzora prima di procedere con lo shampoo; lucidare i mobili, usando un panno imbevuto di caffè liquido per pulire le superfici e rinnovarne il colore naturale.

Riciclare caffè in chicchi

Alcuni chicchi di caffè possono essere inseriti all’interno del dosatore del sale, o dentro il barattolo dello zucchero, in modo tale da assorbire l’umidità e preservare la freschezza del contenuto. I chicchi, inoltre, possono trasformarsi in golosi cioccolatini ricoperti: è sufficiente immergerli nel cioccolato fondente ed estrarli delicatamente, mettendoli a raffreddare su un foglio di carta da forno prima di consumarli o conservarli.

Riciclare fondi e polvere di caffè

La polvere di caffè e gli stessi fondi sono una risorsa preziosa. Ecco alcune idee di riciclo: