Dieta del brodo, brucia grassi e antiage: come funziona

Fonte immagine: Unsplash

Dieta del brodo è un percorso alimentare dalle alte potenzialità nutritive e dal valido effetto dimagrante, ottima per la pelle.

Parliamo di: Diete

Dieta del brodo, ecco una proposta interessante e di facile realizzazione perfetta per il benessere dell’organismo e dalle alte capacità antinfiammatorie e validi poteri nutrizionali. Non è una vera novità per chi è seguace delle diete e dei regimi alimentari ipocalorici, ma a renderla famosa nel tempo ci hanno pensato VIP e star dello spettacolo come Gwyneth Paltrow.

È considerata la dieta dell’oro liquido, si sviluppa lungo ventuno giorni ed è facile da seguire. La creatrice di questo regime alimentare è Kellyann Petrucci, nutrizionista molto famosa tra le star d’Oltreoceano.

Dieta del brodo, brucia grassi e antiage: come funziona

Dieta del brodo, pro e contro

La dieta del brodo consiste nella preparazione della pietanza più nota semplicemente facendo bollire ossa e zampe di pollo oppure ossa di manzo, con l’aggiunta di carote, sedano, cipolla, aromi e poco sale. Si cuoce il tutto a lungo con molta acqua così che le ossa possano rilasciare le loro sostanze nutritive e minerali.

La dieta di compone di tre giorni a settimana di mini digiuno, durante i quali si potranno bere fino a sei tazze di brodo a giornata per un totale di 500 calorie. Gli altri giorni della settimana si potranno consumare pasti normali evitando i cibi più elaborati e calorici, preferendo combinazioni magre, ma salutari. Ad esempio carne, pesce, verdura, uova, seguiti dai grassi benefici dell’avocado, del cocco, del burro chiarificato e della frutta secca. In pausa invece i carboidrati e le bevande gasate.

La dieta non è adatta a tutti, chi soffre di patologie dovrebbe prima consultare il medico di fiducia o affidarsi a un nutrizionista esperto.

Benefici e controindicazion

Secondo i seguaci del programma dietetico questo percorso vanta effetti molto positivi per l’organismo, a partire dal concetto di digiuno intermittente utile a purificare il corpo. Inoltre il brodo così composto è ricco di amminoacidi, minerali, vitamine ed elementi nutritivi importanti per l’organismo.

Un mix in grado di bruciare i grassi, nutrire e rallentare l’avanzare del tempo ovvero le tanto temibili rughe. Il brodo non solo spezza la fama ma favorisce anche la digestione, cura l’intestino e principalmente idrata. La presenza di collagene naturale garantisce una pelle davvero molto più liscia.