9 modi per riciclare i barattoli di latta

Ti va di riciclare i barattoli di latta in modo creativo e originale? Le lattine dei pelati, del mais o del tonno possono trasformarsi in portacandele, in fioriere e persino in una lampada da scrivania fai da te. Basta solo trovare la giusta ispirazione.

In casa hai dozzine di barattoli di latta e non sai come riciclare, o meglio, riutilizzare tutto questo ben di Dio? I progetti creativi e fai da te da realizzare con lattine e barattoli sono praticamente infiniti. Certo, gettare le lattine nella raccolta differenziata potrebbe sembrare la scelta più veloce e pratica, ma sarebbe anche la via più sprecona.

Prova a pensarci: quante volte ti capita di dover acquistare dei portapenne, fioriere, vasi, contenitori per le posate o persino le classiche strutture per riporre le bottiglie di vino? E se ti dicessi che puoi realizzare tutti questi accessori, semplicemente riciclando i barattoli di latta?

Basta scegliere i colori e i materiali giusti, per dar vita a dei barattoli di latta decorati fai da te funzionali e perfetti per rendere più allegra la tua casa. In questo articolo scopriremo come usare barattoli, colla, vernice e altri materiali per dar vita a delle creazioni home made davvero uniche. Mettiamoci all’opera!

9 idee per riciclare i barattoli di latta

Prima di cominciare, una veloce raccomandazione: se intendi dare una nuova vita a barattoli e lattine, controlla attentamente che i bordi non siano taglienti o spigolosi. In tal caso, smussali utilizzando una lima per le unghie per non rischiare di ferirti.

Inoltre, se ti stai chiedendo come bucare i barattoli di latta per trasformarli in nuovi oggetti per la tua casa, basterà utilizzare un martello e un grosso chiodo, oppure un semplice trapano, per creare dei fori perfetti.

Fatta questa piccola premessa, mettiamoci al lavoro, e scopriamo cosa fare con delle lattine vuote dei pelati, del tonno, del mais e con i barattoli di latta. Ecco 9 idee a cui ispirarti!

Un portapenne

Usando della vernice acrilica e atossica o della carta adesiva per scrapbooking, potresti decorare il barattolo di latta e trasformarlo in un portapenne dove riporre tutto il materiale scolastico ed evitare che il caos invada la scrivania.

Un portaposate sfizioso

Dei barattoli di latta vuoti potrebbero trasformarsi anche in perfetti portaposate: ti basterà decorare i barattoli con i colori che più ti piacciono, e riporre forchette, coltelli e cucchiai in modo ordinato, senza spendere un centesimo!

Allo stesso modo, potresti realizzare anche un simpatico portaspazzole, un contenitore per i mestoli, un portaspazzolini o uno svuotatasche fai da te.

Decorazioni per Halloween

La festa di Halloween si avvicina, e i barattoli vuoti potrebbero diventare preziosi alleati per realizzare delle spaventose decorazioni fai da te.

Usando lattine e barattoli di diverse dimensioni potresti creare mummie, streghe, robottoni spaventosi, un perfetto Jack-o’-lantern, pipistrelli o altre decorazioni divertenti e facili da realizzare.

Giochi fai da te

Con dei barattoli di latta grandi e piccoli potresti creare anche un divertente gioco di precisione: ti basterà posizionare le lattine a una certa distanza, e provare a fare canestro con delle palline.

O ancora, potresti impilare i barattoli gli uni sugli altri o disporli su delle file, e lanciare delle palline per farli cadere.

Lampade con barattoli di latta

Se non hai ancora trovato l’idea giusta e non sai proprio cosa fare con i barattoli dei pelati, una soluzione perfetta potrebbe essere quella di utilizzarli per creare una lampada da scrivania.

Per questo progetto, dovresti munirti di cesoie per il ferro per creare un foro sufficientemente grande per inserire la lampadina. Quindi, ti basterà acquistare una lampada economica, rimuovere il paralume e inserire la lattina. Il risultato ti sorprenderà, puoi scommetterci!

Un campanaccio o una campana a vento

Le lattine possono diventare dei perfetti accessori per realizzare un campanaccio (ti basterà inserire un nastrino all’interno, alla cui estremità legherai delle palline di legno) o delle campane a vento.

Per questo progetto, raccogli i barattoli delle forme che più ti piacciono, dipingili, crea un foro utilizzando un grosso chiodo e un martello, e assembla la struttura utilizzando del filo trasparente o del cordoncino.

Naturalmente, potresti anche decidere di decorare i barattoli di latta in stile shabby chic, utilizzando accessori come stoffa, juta o corda, e realizzando dei disegni floreali caratterizzati da colori chiari, come il beige, il grigio, il bianco o i colori pastello.

Barattoli di latta come vasi per fiori

Una delle soluzioni forse più comuni e apprezzate per riciclare i barattoli di latta consiste nel trasformarli in vasi e fioriere.

Prova a dipingere i barattoli con della vernice resistente all’acqua, quindi utilizza i tuoi nuovi vasi per coltivare piantine di fiori, erbette aromatiche e altre piante.

Il portacandele con barattoli in latta

Se invece desideri riciclare i barattoli di latta per Natale, potresti utilizzarli per creare delle ghirlande, dei simpatici “Babbi Natale” o potresti dipingerli con della vernice ignifuga e utilizzarli per creare delle candele natalizie.

Prima, però, bisognerà bucherellare il barattolo usando i nostri fidati accessori (chiodo e martello). Dopodiché, dipingi il barattolo, lascia asciugare, inserisci una candela e aggiungi un po’ di luce alle tue serate.

Struttura porta-vino

Per finire, utilizzando un semplice apriscatole, potresti rimuovere il fondo delle lattine, incollarle l’una con l’altra usando una colla resistente per metalli, e creare una struttura portavino dove inserire le tue bottiglie. Naturalmente, ricorda di dipingere le lattine dei colori che più ti piacciono, ad esempio con un elegante bordeaux, un caldo marrone o dei colori pastello, a seconda dei tuoi gusti.

Hai visto quanti progetti puoi realizzare utilizzando dei semplici barattoli di latta?

Dal portapenne al portavino, hai davvero l’imbarazzo della scelta. Ah, dimenticavo! Ricorda di ingaggiare i tuoi aiutanti preferiti, i tuoi figli, per rendere ancor più divertente questo spazio dedicato al Fai da te!