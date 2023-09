Come riciclare l’acqua della doccia

Come posso riutilizzare l'acqua che uso per lavarmi? Se anche tu ti stai ponendo questa domanda, devi sapere che esistono molti modi per riciclare l'acqua della doccia. Puoi utilizzarla per lavare scarpe e tappeti e per altri impieghi in casa e persino in giardino.

Fonte immagine: Pixabay

Stai pensando di riciclare l’acqua della doccia per destinarla a diversi utilizzi in casa? Bene, è davvero un’ottima idea. Questa semplice abitudine, infatti, potrebbe regalarti una lunga serie di vantaggi. Per fare qualche esempio, riciclando l’acqua che utilizzi per lavarti potresti ridurre significativamente i consumi, e di conseguenza anche le bollette sarebbero meno care.

In più, con questo semplice gesto daresti una grande mano all’ambiente, in quanto ridurresti il consumo di una delle risorse più preziose, l’acqua. Ma in che modo potremmo riutilizzare l’acqua della doccia per ridurre gli sprechi? In fin dei conti, stiamo pur sempre parlando di acqua sporca di sapone e impurità, giusto?

In questo articolo vedremo come risparmiare l’acqua mentre si fa la doccia e come riutilizzare quella che non possiamo depurare. Prima, però, proviamo a rispondere a una domanda: sai quanti litri di acqua ci vogliono per fare una doccia?

Quanti litri d’acqua consumiamo quando ci laviamo?

Sai quanti litri di acqua si consumano per una doccia di 10 minuti? La risposta veloce è “tanti”. Ma proviamo a fare un paio di calcoli.

In media, quando apriamo il rubinetto della doccia, consumiamo circa 16 litri di acqua in un solo minuto. Considerando il tempo in cui lasciamo scorrere l’acqua per farle raggiungere la temperatura desiderata, di solito una persona impiega circa 5 minuti per lavarsi, per un consumo totale di circa 80 litri a doccia.

Pensa ora che alcune persone possono trascorrere anche 10 o 15 minuti sotto il tiepido getto dell’acqua, per cui il consumo potrebbe lievitare in maniera esponenziale.

Si tratta di un bel dispendio idrico, non credi anche tu?

Eppure, anziché guardare semplicemente l’acqua scivolare giù per il tubo di scarico, potremmo fare qualcosa di più concreto e smart, potremmo trovare uno o più modi per riciclarla e riutilizzarla in casa.

Ma in che modo? Vediamo come riutilizzare l’acqua sporca della doccia per le pulizie di casa.

6 idee green per riciclare l’acqua della doccia

Fonte: Pixabay

Per prima cosa, ricordiamo che è possibile riciclare l’acqua in casa utilizzando quella che lasciamo scorrere in attesa che raggiunga la temperatura desiderata. In questo modo, risparmieremo un bel po’ di acqua pulita che potremmo riutilizzare in molti modi. Ti basterà farla scorrere in un secchio, e utilizzarla poi per irrigare le piante in giardino o in balcone, o anche per lavare i piatti se lo desideriamo.

Per quanto riguarda l’acqua sporca di sapone, invece, potremmo utilizzarla:

Per lavare la macchina Per lavare i pavimenti o le superfici in casa Puoi riciclare l’acqua per il wc, per lo sciacquone del water Lavare le scarpe Pulire rastrelli e altri oggetti per il giardinaggio Lavare i tappeti: puoi raccogliere l’acqua in una vasca e immergere i tuoi tappeti. Lascia in ammollo per alcune ore, dopodiché strizzali per rimuovere l’acqua e il sapone, sciacquali velocemente ed ecco fatto!

Depurare l’acqua della doccia

Abbiamo dato un’occhiata ad alcune idee di riciclo per l’acqua della doccia. Uno dei metodi più innovativi per riutilizzare questa preziosa risorsa, però, potrebbe consistere nel depurare l’acqua mediante appositi dispositivi inseriti all’interno della stessa doccia, dei sistemi che permetterebbero di riciclare oltre l’80% dell’acqua che utilizziamo per lavarci.

Tali strumenti, potrebbero rimuovere sapone, sostanze chimiche, sporcizia e impurità, e ci permettono di riutilizzare l’acqua per innaffiare le piante e per mille altri usi in casa.