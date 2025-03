Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso di richiamo riguardante un lotto di vongole, conosciute anche come lupini, appartenenti alla specie Chamelea gallina. Questi molluschi, a marchio Bluepesca, sono stati ritirati dal mercato a causa di un’eccessiva presenza di parametri microbiologici, che supera i limiti stabiliti dal regolamento 2073/05. Le vongole in questione sono confezionate in reti da 1 kg e portano il numero di lotto 2506300214. Sebbene non ci sia una data di scadenza, l’etichetta specifica che “i molluschi devono essere vivi al momento dell’acquisto”.

Dettagli sul produttore e sul luogo di produzione

Le vongole richiamate sono state prodotte dalla Blupesca Srl, il cui stabilimento è situato a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia, precisamente all’indirizzo Isola Saloni 60. Il marchio di identificazione del prodotto è IT J 6Z6N UE, che garantisce la tracciabilità e la qualità dei molluschi. La decisione di richiamare il lotto è stata presa in via precauzionale, per tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza alimentare.

Raccomandazioni ai consumatori

In seguito a questo richiamo, il Ministero della Salute consiglia vivamente di non consumare le vongole o lupini appartenenti al lotto indicato. I consumatori che hanno già acquistato il prodotto sono invitati a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Questa misura è stata adottata per prevenire potenziali rischi per la salute legati al consumo di molluschi contaminati. È fondamentale che i consumatori prestino attenzione alle informazioni sui prodotti alimentari e seguano le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Statistiche sui richiami alimentari nel 2025

Dal primo gennaio 2025, Il Fatto Alimentare ha registrato un totale di 44 richiami, che interessano complessivamente 183 prodotti. Questo dato evidenzia l’importanza della vigilanza nel settore alimentare e il costante impegno delle autorità nel monitorare la sicurezza dei prodotti in commercio. Per chi desidera rimanere aggiornato sui richiami alimentari e sulle eventuali revoche, è possibile consultare il sito de Il Fatto Alimentare per visualizzare tutti gli avvisi e le informazioni utili.

In un contesto in cui la sicurezza alimentare è sempre più al centro dell’attenzione, è cruciale che i consumatori siano informati e consapevoli dei prodotti che acquistano e consumano.