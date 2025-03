Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso di richiamo per diversi lotti di salamini da Cinta Senese DOP, marchiati Renieri. Questo provvedimento è scaturito dalla rilevazione di geni di Escherichia coli produttore di Shiga tossina (STEC) all’interno di questi prodotti. I consumatori sono stati avvisati di prestare attenzione ai seguenti articoli coinvolti nel richiamo.

Dettagli sui prodotti richiamati

I salamini da Cinta Senese DOP interessati dal richiamo includono due tipologie:

Salamini interi da 350 grammi, contrassegnati con i numeri di lotto L2453O, L2502O, L2503O, L2504O, L2505O, L2506O, L2507O e L2508O. I termini minimi di conservazione (TMC) per questi prodotti sono fissati al 01/05/2025, 08/05/2025, 15/05/2025, 22/05/2025, 29/05/2025, 05/06/2025, 12/06/2025 e 19/06/2025. Tranci di salamini da 180 grammi, con i numeri di lotto L2502O, L2503O, L2504O, L2505O e L2506O, i cui TMC sono 08/05/2025, 15/05/2025, 22/05/2025, 29/05/2025 e 05/06/2025.

Entrambi i prodotti sono stati identificati come potenzialmente pericolosi e non devono essere consumati.

Informazioni sul produttore e raccomandazioni

La produzione dei salamini richiamati è attribuita all’azienda Digar Srl, situata in località Pian dei Peschi 6, a Poggibonsi, in provincia di Siena. Lo stabilimento è identificato con il marchio UE IT 9 902 L. A scopo precauzionale, l’azienda ha emesso una raccomandazione chiara: evitare il consumo dei salami con i numeri di lotto e le date di scadenza menzionate.

Per i consumatori che hanno già acquistato questi prodotti, è consigliato restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati. Questo gesto non solo garantisce la sicurezza alimentare, ma contribuisce anche a mantenere elevati standard di qualità nel settore.

Contesto e richiami alimentari recenti

Dal primo gennaio 2025, Il Fatto Alimentare ha registrato un totale di 49 richiami, coinvolgendo ben 192 prodotti diversi. Questo numero evidenzia l’importanza della vigilanza sulla sicurezza alimentare e la necessità di informare il pubblico riguardo ai rischi potenziali. Per chi volesse rimanere aggiornato, è possibile consultare un elenco completo degli avvisi di richiamo, ritiri e revoche di prodotti alimentari.

In un contesto in cui la sicurezza degli alimenti è di primaria importanza, è fondamentale che i consumatori siano informati e pronti a reagire in caso di avvisi di richiamo.