Nel 2025, il dibattito sul legame tra alcol e rischio oncologico continua a suscitare interesse e preoccupazione. Recenti ricerche condotte dall’International Agency for Research on Cancer (IARC) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno chiarito che non esistono differenze significative tra il vino rosso e il vino bianco in termini di rischio di sviluppare tumori. Questo mette in discussione l’idea diffusa che il vino rosso possa offrire un effetto protettivo, spesso attribuito al resveratrolo, un antiossidante presente in questa bevanda. La realtà, come evidenziato dai dati, è ben diversa e sfata uno dei tanti miti legati al consumo di vino.

La metanalisi e i risultati

Una recente metanalisi pubblicata su Nutrients ha esaminato 42 studi condotti negli ultimi anni, coinvolgendo circa 96.000 partecipanti. I ricercatori della Brown University di Providence e del Brigham and Women’s Hospital di Boston hanno analizzato i dati provenienti da indagini di coorte e studi caso-controllo. Le indagini di coorte hanno esaminato popolazioni specifiche, mentre gli studi caso-controllo hanno confrontato i dati di persone malate con quelli di soggetti sani per ottenere risultati più accurati.

Il risultato principale emerso da questa metanalisi è che non ci sono differenze significative nel rischio di sviluppare tumori tra coloro che consumano grandi quantità di vino e quelli che ne bevono in quantità minori. Non si è riscontrata alcuna protezione associata al vino rosso rispetto al vino bianco. Tuttavia, è emersa una differenza interessante: il consumo di vino bianco è stato associato a un incremento del 26% del rischio di sviluppare tumori, ma questo dato si applica esclusivamente alle donne. Gli autori dello studio non sono riusciti a spiegare in modo definitivo perché le donne siano più vulnerabili a questo rischio.

Vino bianco o vino rosso? Un confronto necessario

Il confronto tra vino bianco e vino rosso rivela che, in generale, non ci sono evidenze che supportino l’idea che il vino rosso possa ridurre il rischio di tumori. Le analisi hanno mostrato che, indipendentemente dal tipo di vino consumato, il rischio di sviluppare tumori rimane sostanzialmente invariato. Questo porta a riflessioni importanti sulle credenze popolari riguardo ai benefici del vino rosso, che spesso sono basate più su miti che su dati scientifici.

Un ulteriore approfondimento sui dati specifici riguardanti i tumori ha rivelato un aumento del 22% nei casi di tumori della pelle tra le donne che consumano vino bianco. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che queste donne, spesso, adottano stili di vita meno attenti alla prevenzione, esponendosi maggiormente ai raggi solari senza protezione adeguata. Tuttavia, questa rimane una speculazione e necessita di ulteriori studi per confermare o smentire tali ipotesi.

Donne e alcol: un rischio maggiore

Nonostante i dati suggeriscano una correlazione debole tra il consumo di vino e il rischio oncologico, il quadro globale è allarmante. Secondo le statistiche internazionali, nel 2020 l’alcol è stato responsabile di circa 740.000 nuovi casi di tumore, rappresentando il 4,1% delle diagnosi totali. Questo significa che molte di queste persone non avrebbero sviluppato la malattia se non avessero consumato alcolici. La questione centrale rimane: perché le donne sembrano essere più esposte a questi rischi e quale ruolo gioca il consumo di vino nella loro vulnerabilità?

In conclusione, mentre il resveratrolo e i potenziali benefici del vino rosso continuano a essere oggetto di dibattito, gli studi recenti non forniscono basi solide per sostenere la sua azione protettiva contro il cancro. È fondamentale continuare a indagare su questi temi per comprendere meglio i legami tra consumo di alcol e salute, in particolare per le donne.