5 regali sostenibili per un San Valentino green

Se puntiamo a rendere il mondo un posto migliore, i regali di San Valentino verdi ci aiutano nel progetto. Le scelte per una vita più sostenibile passano anche dai piccoli gesti, come un dono a basso impatto ambientale. La dolce metà, se condivide la nostra visione ed è sensibile alla tematica ecologica, di certo avrà piacere a ricevere un pensiero eco studiato per renderle omaggio.

Il San Valentino, come il Natale, è una bella occasione per scambiarsi doni e magari scegliere regali sostenibili che rendano green anche questa giornata. Se è vero che siamo tutti più sensibili all’ecologia rispetto al passato, è anche giusto segnalare che sempre più aziende si stanno convertendo allo spirito verde. E questo non può che farci piacere.

Se fino a qualche anno fa, infatti, era difficile trovare il regalo ottimale per i seguaci dello stile eco, le cose, col passare del tempo, sono cambiate. Non solo va di moda essere verdi, ma le opzioni che il mercato offre rendono la nostra vita più semplice anche per gli eventi speciali.

In commercio troviamo gadget e idee regalo che conquistano anche i meno avvezzi alla sostenibilità ambientale, grazie a soluzioni originali irresistibili. Ma se invece le ispirazioni eco chic fanno già parte del nostro quotidiano? I complementi e l’oggettistica green, ma anche le bontà artigianali a Km 0 che troveremo in giro, ci renderanno felici.

Un regalo sostenibile di San Valentino ci potrà infatti aiutare se vogliamo organizzare una serata all’insegna del basso impatto ambientale. Se un diamante è per sempre, le idee che vi suggeriamo, anche se brilleranno di meno, potranno essere un pensiero gradito per la dolce metà che segue uno stile ecologico.

Fonte: iStock

San Valentino green: 5 idee regalo sostenibili

Tra i regali sostenibili per San Valentino ci sono quelli di produzione locale, che valorizzano il territorio con il Km 0, ma anche opzioni differenti. Ci basta conoscere i gusti della nostra dolce metà per rendere la persona amata felice. E su GreenStyle, dove amore e ambiente vanno a braccetto, non potevamo che dare qualche suggerimento.

Le golosità a Km 0

Se cerchiamo un regalo goloso e sostenibile, la ricerca deve partire da vicino per scovare le aziende che realizzano confetture, dolci, conserve gourmet e opzioni salate con le bontà del luogo. Ma non solo, visto che i consumabili rappresentano una delle varie opzioni per i regali. Ci sono anche marchi locali che fanno cosmetici e profumi artigianali nel rispetto dell’ambiente e della salute.

I viaggi di San Valentino sostenibili

Un viaggio è un’esperienza che unisce la coppia, ma anche in questo caso la scelta può cadere su opzioni sostenibili e a basso impatto ambientale. Le regole per scegliere viaggi di San Valentino ecologici sono precise, ma se non siamo esperti, ci basta trovare agenzie che si occupano di esperienze travel più etiche e verdi.

La serra idroponica

Le serre idroponiche sono il regalo migliore per chi ha il pollice verde, ma anche una certa propensione verso la tecnologia sostenibile. In commercio possiamo trovare kit da regalare e serre di varie misure, da quelle da tavolo ampie fino a quelle minute per chi ha poco spazio in casa.

Set da cucina in bambù

Il bambù rappresenta uno dei materiali del futuro, in quanto ha una crescita veloce, non richiede pesticidi e fertilizzanti chimici, ma è anche resistente. Se dobbiamo fare un regalo a chi apprezza spadellare in cucina o servire le pietanze su piatti dallo stile rustico e verde, il set di stoviglie e utensili in questo materiale potrebbe essere l’idea giusta.

Abiti in canapa

Al pari del bambù, la canapa anche è un materiale ecologico e sostenibile, che non richiede agenti chimici per la crescita e si sviluppa in modo veloce. In commercio possiamo reperire abiti in questo tessuto, che mimano quelli in seta pura. Con la differenza che la prima è cruelty free, per chi ha abbracciato lo stile vegan anche nelle scelte di guardaroba.

Fonti