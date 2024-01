Viaggi sostenibili per San Valentino, dove andare? Il 14 febbraio è la festa dell’amore. Sono tanti i modi per celebrare questo dolce sentimento che ci fa battere forte il cuore e ci fa percepire le farfalle nello stomaco. Per unire il nostro animo green con la voglia di festeggiare l’amore, quali sono le migliori mete […]

Viaggi sostenibili per San Valentino, dove andare? Il 14 febbraio è la festa dell’amore. Sono tanti i modi per celebrare questo dolce sentimento che ci fa battere forte il cuore e ci fa percepire le farfalle nello stomaco. Per unire il nostro animo green con la voglia di festeggiare l’amore, quali sono le migliori mete dove andare per viaggi sostenibili per San Valentino? In fase di scelta dobbiamo tenere conto di molti fattori, per ridurre la nostra impronta ambientale: dal luogo dove trascorrere un lungo weekend d’amore al mezzo di trasporto scelto, senza dimenticare la scelta di cosa mangiare, cosa fare, come trascorrere il tempo con il partner. Ecco una serie di consigli per viaggiatori sostenibili, per i quali possiamo anche evitare di prendere l’aereo e muoverci in treno o in traghetto.

Matera

Per chi non vuole spostarsi tanto, la città dei sassi è la meta ideale. Anche perché oggi è una città che si è reinventata, diventando smart e sostenibile. Si può anche dormire in alcune abitazioni e hotel ricavati proprio nei sassi. Nel pieno rispetto dell’ambiente, ovviamente.

Slovenia

A pochi passi dall’Italia (o a poche miglia nautiche, se decidiamo di prendere un traghetto, scelta ottimale), c’è la Slovenia, dove la natura regna indiscussa. Nel 2016 Lubiana è stata anche eletta come Capitale Verde Europea, grazie a piccole soluzioni intelligenti, come gli autobus a gas naturale.

Spagna

Per chi vuole organizzare un viaggio di qualche giorno, la Spagna è la meta ideale, anche perché il paese della penisola iberica ha sempre più puntato su soluzioni green e sostenibili per i propri cittadini e per i turisti che vogliono ammirare la storia culturale e anche l’ambiente. Possiamo andare alla scoperta di zone meno battute rispetto alle classiche città, muovendoci con i bus elettrici o in treno.

Umbria

Per rimanere sempre in Italia (e quindi ridurre le emissioni prodotte dai mezzi di trasporto usati, prediligendo gli spostamenti in treno), l’Umbria è considerato il polmone verde d’Italia. Possiamo organizzare un tour delle città più belle, come Orvieto, che è una delle più importanti città slow italiane, dove i ristoranti servono solo prodotti a km zero.

Copenaghen

Spostandoci ancora in Europa, ecco la capitale della Danimarca, Copenaghen, green e sostenibile. Qui possiamo spostarci in bicicletta, anche in inverno, perché è consuetudine usare questo mezzo di trasporto super ecologico. Altrimenti possiamo optare per il trasporto pubblico, super efficiente. Entro il 2025 sarà la prima capitale al mondo a emissioni zero.

Caminho Português de Santiago

Perché non andare a piedi o in bicicletta, concedendosi un lungo cammino tra Portogallo e Spagna? Il cammino di Santiago è la meta ideale per chi è alla ricerca di risposte, per chi vuole vivere in modo slow, incontrando persone provenienti da tutto il mondo, mettendosi in gioco e, perché no, testando anche la coppia. Il sentiero completo è un po’ lungo e ci vuole del tmepo, ma possiamo fare i tragitti ridotti.

Baltic Trails

Estonia, Lettonia e Lituania sono i tre Paesi Baltici dove scoprire non solo storia e cultura, ma anche natura e ambiente. In Europa sono il luogo dove meditare, magari facendo un percorso sui Baltic Trails, sentieri tra foreste e coste sabbiose. Tra i viaggi sostenibili per San Valentino, è uno dei più romantici e anche avventurosi.

Helsinki

La Scandinavia è un paradiso della sostenibilità. Helsinki è la capitale finlandese dove il turismo green è promosso in ogni modo, così da invogliare viaggiatori di tutto il mondo a scoprire la città, prenotando in alberghi attenti all’ambiente e visitando musei che parlano di buone pratiche verdi. In città è attivo un servizio di car sharing elettrico tra i migliori al mondo.

Viaggi sostenibili per San Valentino, consigli per l’uso

Dopo aver visto le migliori mete per viaggi sostenibili per San Valentino, ecco qualche consiglio per rendere green ogni nostra destinazione:

scegliere i mezzi di trasporto con il minor impatto: l’aereo è tra i più inquinanti, meglio ptare per treno, autobus o bicicletta

prediligere mete più vicine, così da abbattere le emissioni di CO2 prodotte per spostarsi dall’altra parte del mondo

viaggiare nei periodi di bassa o media stagione

acquistare e consumare solo prodotti locali e a km zero

non lasciare tracce del passaggio

prenotare alloggi e camere d’albergo in strutture green

rispettare le comunità locali

Fonti: