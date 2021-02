San Valentino in pandemia: idee per la casa

Fonte immagine: Pexels

San Valentino 2021 sarà celebrato soprattutto in casa, per via delle limitazioni da coronavirus: ecco alcune idee da cui prendere spunto.

San Valentino è una delle celebrazioni annuali più attese dalle coppie, pronte a celebrare il loro amore in una giornata carica di romanticismo. Tra mazzi di fiori, cene al ristorante e proposte di matrimonio strappalacrime, la tradizione suggerisce di vivere questa giornata in compagnia del partner, alla scoperta di nuovi luoghi e angoli mozzafiato d’Italia. Eppure il 2021 da poco incominciato impone un cambio in corsa agli obiettivi delle coppie in vena di festeggiamenti, a causa della pandemia da coronavirus ancora in corso.

Per molti San Valentino sarà infatti una celebrazione da trascorrere in casa, sia per il permanere di alcune limitazioni agli spostamenti in tutta Italia, che per la ridotta attività di ristoranti e locali di intrattenimento. Ma a quali idee attingere, magari anche sul fronte ecologico, per rendere la giornata comunque indimenticabile?

San Valentino in pandemia

Addobbi

Il primo passo per rendere indimenticabile un San Valentino trascorso in casa è quello di provvedere, come facile intuire, alla creazione di appositi addobbi. Fiori, cuori, candele accese: il tutto anche facendo ricorso al riciclo creativo.

Si incomincia con le decorazioni per le pareti, da realizzare con della carta riciclata, del cartoncino e altri materiali abbondanti all’interno delle abitazioni. Si possono creare dei bellissimi fiori arricciando della carta crespa, dei cuori da appendere al muro ricavati dal cartoncino e dipinti con le vernici a tempera, dei delicati portatovaglioli da ricreare con degli anellini di carta velina rossa oppure rosa.

Per i più pratici di fai da te, ci si può anche lanciare in qualche piccola attività di découpage, ad esempio abbellendo un vaso da centrotavola con le iniziali degli innamorati o splendidi fiori. Basta ritagliare le figure preferite da quotidiani e magazine e incollarle su vetri e ceramica armandosi di colla vinilica e pennello, passando infine uno strato di vernice fissativa trasparente per completare il tutto.

Gli amanti del taglio e cucito, invece, possono approfittare del feltro per creare dei simpatici tovaglioli a tema. O, ancora, una vecchia tovaglia rossa può essere resa elegante con pizzi e merletti di recupero, così da abbellire la scena. Le possibilità, su questo fronte, sono davvero infinite.

Candele

La cena a lume di candela è il grande classico della serata di San Valentino e, per questa ragione, vi si può approfittare anche per una celebrazione domestica. Il classico candelabro con le candele rosse potrebbe però risultare troppo scontato, o forse antico, meglio quindi lasciar spazio alla creatività.

Ad esempio, si possono recuperare dei piccoli lumini rossi da far galleggiare in un vaso trasparente d’acqua, magari riempito con sassolini e petali di fiori. Ancora, per chi avesse la possibilità di prepararsi con un po’ di anticipo, si potrà creare una splendida candela recuperando cera vecchia o esemplari ormai consumati. È sufficiente far sciogliere la cera a bagnomaria, inserirla nel contenitore di propria preferenza – ad esempio una ciotola a forma di cuore – e aggiungere qualche gocce della propria essenza preferita. In commercio vi sono anche specifici coloranti, anche ecologici, per garantire alla cera la tonalità più amata dal partner.

Bigliettini e regali

Anche bigliettini e doni concorreranno a rendere la celebrazione ancora più speciale, sempre ricorrendo al riciclo creativo. Partendo proprio dai bigliettini, è possibile recuperare una vecchia fotografia, da incollare all’interno di più fogli di carta velina sovrapposti. Si otterrà uno splendido effetto trasparenza, delicato e perfetto per gli innamorati.

Per un dono speciale, come un anello o un gioiello, si potrà decidere di creare un piccolo portagioie recuperando delle scatoline in legno, da decorare con il découpage con i simboli più cari alla coppia o le iniziali degli innamorati.