San Valentino: 5 strepitosi regali fai da te per il tuo partner

Fonte immagine: IStock

Il 14 febbraio è alle porte ma non è troppo tardi per pensare a un regalo da donare al proprio partner per festeggiare San Valentino in piena regola. La scelta è vasta e in commercio è possibile trovare proposte di ogni tipo: tuttavia il regalo più ricco di significato è probabilmente quello ideato e realizzato interamente con le proprie mani!

Avendo un po’ di tempo da dedicare al fai da te, è possibile cimentarsi nella realizzazione di un regalo per San Valentino home-made optando per una delle originali idee descritte qui di seguito. Sono proposte davvero strepitose che non richiedono particolari abilità! E, soprattutto, sono adatte a tutte le tasche.

Collage di foto romantiche

Ogni coppia ha sempre una ricca carrellata di foto scattate insieme, spesso realizzate durante i viaggi o nella vita quotidiana per immortalare un momento indimenticabile. Un’idea regalo sempre efficace è quella di creare un collage di foto romantiche, da scegliere e stampare a piacere. È necessario procurarsi una cornice, anche datata o a giorno, eventualmente personalizzandola cambiando il colore o arricchendola con decorazioni in rilievo. Le foto devono essere sistemate sotto il vetro, disponendole a piacere.

Pigiama personalizzato

Se si desidera realizzare un regalo più discreto e intimo, un’idea sempre efficace è quella di personalizzare il pigiama destinato al proprio partner. È sufficiente procurarsi una semplice maglia a tinta unita e dei colori adatti per la pittura sui tessuti, decorando il pigiama con alcune scritte frutto della propria fantasia e creatività.

Scatola di cioccolatini home-made

I cioccolatini sono un evergreen per San Valentino e, se il partner è particolarmente goloso, rappresentano sempre un regalo apprezzato e gradito. Anche se non si ha il tempo di cimentarsi nella preparazione dei cioccolatini, è sempre possibile personalizzare questo regalo realizzando una scatola decorata a piacere. Sfruttando l’arte del decoupage, ad esempio, è possibile rivestire una semplice scatola di cartone con delle foto, oppure usando le pagine tratte dalle riviste preferite dal partner o dai vecchi fumetti. Basta usare della colla vinilica unita a poca acqua per ottenere un risultato davvero eccellente, posizionando vari ritagli in senso obliquo e spennellando con cura poco alla volta.

Barattolo di San Valentino

Un regalo simpatico, adatto alle coppie di tutte le età, è il “Barattolo di San Valentino”. Occorre procurarsi un semplice barattolo di vetro trasparente dotato di coperchio, riempiendolo con tanti “bonus regalo” riportati su biglietti di carta che il destinatario potrà estrarre a piacere, senza vederne il contenuto in anticipo. Ecco alcune proposte da scrivere: “Un massaggio di 15 minuti”, “Una cena a tema”, “Il possesso del telecomando per un’intera serata”. Le possibilità sono infinite.

Sottobicchieri personalizzati

Usando delle tavolette di compensato leggero o di cartoncino spesso e alcune fotografie, oppure dei ritagli di riviste, è possibile creare degli originali sottobicchieri pratici e utili da avere in casa, magari da utilizzare anche per decorare la casa in occasione della cena di San Valentino.

È necessario tagliare il supporto ricavando dei quadrati con lato di circa 10 cm. Dopo aver spennellato su un lato della colla vinilica, si incolla sopra ciascuno una foto che ritrae la coppia, oppure un luogo visitato insieme, ricoprendo poi tutto il sottobicchiere con la soluzione di colla e acqua in modo da compattare e indurire il tutto. È anche utile completare l’opera con una vernice spray in modo da impermeabilizzare al meglio.