I buoni fruttiferi postali a 4 anni offrono rendimenti tra l’1,25% e il 2,50%. Alcuni si sottoscrivono online, altri solo in posta. Tutti sono garantiti dallo Stato.

Nell’attuale clima di incertezza economica, i buoni fruttiferi postali continuano ad attrarre l’interesse di chi cerca un investimento sicuro e privo di costi di gestione. Questi strumenti, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano, sono distribuiti attraverso la rete di Poste Italiane. Nel 2025, sono disponibili cinque opzioni a 4 anni, due delle quali accessibili anche online. La scelta del titolo più adatto dipende dal profilo del risparmiatore, dalla modalità di sottoscrizione e dal rendimento atteso.

Buoni sottoscrivibili online: requisiti e rendimenti garantiti

Chi possiede un Libretto Smart o un conto BancoPosta abilitato ai servizi dispositivi può sottoscrivere comodamente da casa due tipologie di buoni fruttiferi. Il primo è il Buono 4 Anni Plus, destinato a chi desidera un rendimento fisso per tutto il quadriennio. Il tasso lordo è pari all’1,25% annuo, con un coefficiente finale di 1,05094534 (lordo) e 1,04457717 (netto). Il titolo non richiede particolari condizioni, se non la permanenza fino alla scadenza.

L’altro prodotto online è il Buono Rinnova 4 Anni, riservato a chi ha rimborsato dal 15 settembre 2024 uno o più buoni postali (esclusi quelli per minori e il Risparmiosemplice) o ha fatto scadere offerte Supersmart dal 1° ottobre 2024. In questo caso il rendimento lordo è più alto, 1,50% annuo, con coefficiente lordo di 1,06136355 e netto di 1,05369311.

Questi strumenti digitali, oltre alla semplicità di sottoscrizione, garantiscono una totale assenza di costi di gestione, mantenendo il capitale al riparo dalle oscillazioni dei mercati. Rimane l’obbligo del versamento dell’imposta di bollo dello 0,2% e della ritenuta fiscale del 12,5%.

Titoli esclusivi allo sportello: rendimenti più alti e requisiti specifici

Chi si rivolge direttamente all’ufficio postale ha accesso ad altre tre opzioni. Il Buono Soluzione Eredità è pensato per i beneficiari di una successione conclusa presso Poste Italiane. Il rendimento annuo lordo è del 2,00%, con coefficienti di 1,08243216 (lordo) e 1,07212814 (netto). Questo strumento valorizza le somme ereditate, offrendo una soluzione stabile a breve-medio termine.

Altro prodotto con rendimenti interessanti è il Buono Rinnova Prima, dedicato a chi possiede un buono in scadenza. La sottoscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza del titolo precedente, e il rendimento lordo arriva al 2,50% annuo, con coefficiente lordo di 1,10381289 e netto di 1,09083628. È una delle opzioni più remunerative, ma prevede l’obbligo di prenotazione allo sportello.

Infine, c’è il Buono 4 Anni Risparmiosemplice, abbinato a un piano di versamenti periodici. La sottoscrizione è possibile solo in ufficio e prevede due livelli di rendimento: 1,50% lordo annuo (1,32% netto) oppure 2,00% lordo in caso di almeno 24 versamenti effettuati nel quadriennio. I coefficienti sono gli stessi del Buono Rinnova 4 Anni per il rendimento base, e quelli del Buono Soluzione Eredità per il rendimento premiale.

Tutti i titoli citati offrono capitale garantito a scadenza, possibilità di rimborso anticipato e rendimenti certi, determinati sin dal momento della sottoscrizione. Non prevedono costi nascosti né spese di collocamento.

Questa gamma di prodotti conferma il ruolo dei buoni fruttiferi come strumenti di risparmio accessibili, utili a programmare il futuro in modo prudente, senza esporre il capitale alle incertezze dei mercati finanziari. La possibilità di scegliere tra sottoscrizione online o allo sportello permette a ogni profilo di risparmiatore di trovare la soluzione più comoda e vantaggiosa.