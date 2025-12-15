L'(INPS) ha introdotto un progetto per potenziare l’accessibilità e l’efficienza dei propri servizi attraverso una nuova modalità.

Questa innovazione, già attiva e coinvolgendo diverse sedi selezionate, rappresenta un significativo passo avanti nel processo di digitalizzazione dell’Istituto, con l’obiettivo primario di semplificare l’accesso ai servizi per tutti i cittadini.

Il nuovo servizio di videochiamata è stato concepito per rispondere alle esigenze degli utenti, consentendo di ottenere assistenza e risolvere pratiche direttamente da remoto. Questa soluzione elimina la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli INPS, riducendo i tempi di attesa e contribuendo a una mobilità urbana più sostenibile grazie al minor traffico cittadino.

Il nuovo servizio dell’Inps

La videochiamata si configura come un canale di contatto più completo rispetto alla semplice telefonata, poiché combina la praticità del digitale con l’efficacia del contatto visivo tra utente e funzionario INPS. Gli utenti beneficiano innanzitutto di comodità e accessibilità: possono collegarsi con un esperto INPS da qualsiasi luogo, semplicemente utilizzando un dispositivo come computer, tablet o smartphone, purché dotato di connessione internet e videocamera, evitando così qualsiasi spostamento.

La durata di ogni appuntamento in videochiamata è predefinita in 20 minuti, assicurando un’assistenza completa e senza fretta. Qualora fosse necessario, il funzionario ha comunque la facoltà di proporre un prolungamento della sessione o di concordare un nuovo contatto.

L’organizzazione del servizio assicura la massima puntualità nel collegamento, eliminando i tempi morti e le lunghe attese. Gli utenti interloquiscono direttamente con un funzionario specializzato nella materia di interesse, ricevendo risposte mirate alle proprie esigenze, che si tratti di pensioni, disoccupazione, invalidità civile o altro.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di scambiare documenti in modo semplice e sicuro durante la sessione, i quali vengono immediatamente protocollati, conferendo validità ufficiale alle comunicazioni. Inoltre, una chat live integrata permette di dialogare con il funzionario INPS anche in forma scritta.

Il servizio di videochiamata è attivo presso gli sportelli dedicati delle sedi coinvolte e per conoscerle, così come per sapere i giorni specifici di disponibilità, è necessario consultare il file informativo dedicato sul portale INPS. Per accedere al servizio, gli utenti interessati devono fissare una prenotazione per il giorno della settimana assegnato a ciascuno sportello. La prenotazione può essere effettuata in diverse modalità: tramite il sito web INPS, usando la funzione “Prenota un appuntamento” nell’area MyINPS, oppure attraverso la funzione “Sportelli di sede” dell’app INPS Mobile.

In alternativa, è possibile chiamare il Contact Center multicanale (al numero gratuito 803164 o, da cellulare a pagamento, 06164164) o recarsi direttamente presso gli sportelli di prima accoglienza delle sedi INPS. In prossimità dell’orario stabilito, l’utente che ha prenotato la videochiamata troverà il link per avviarla tra le notifiche della propria area MyINPS. È importante sapere che non è richiesta l’installazione di alcun software o app aggiuntiva e che sul portale INPS sono disponibili un tutorial in formato pdf e un breve video di presentazione per guidare gli utenti.