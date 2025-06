Tentare la fortuna è un qualcosa che abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita ma, dall’altro lato, alla fine abbiamo mai vinto qualcosa? Ad esempio al Gratta e Vinci?

Sì, perché proprio loro, insieme al Lotto e al Super Enalotto, sono i giochi ai quali gli italiani più si avvicinano. Certo, senza farne diventare il tutto una malattia, ma giocano e come. Nello specifico, il Gratta e Vinci: è possibile che ci siano davvero delle probabilità di vincita? O è solo un una tantum?

Un vero e proprio calcolo è stato fatto, ma è necessario capire nel dettaglio quale sia la tecnica giusta per giocare sì, ma con parsimonia e attenzione. E soprattutto quali siano i vari modelli di Gratta e Vinci, al momento, presenti.

Nuovi Gratta e Vinci arrivano

Ogni qualvolta vediamo un biglietto del Gratta e Vinci in una tabaccheria o in una ricevitoria, pensiamo: “Ah, quanto sarebbe bello vincere” e, tentato, lo acquistiamo, grattiamo e…ci accorgiamo che non abbiamo vinto nulla. La delusione o lo scoraggiamento, ma anche la voglia e il desiderio di tentare di nuovo perché, non si sa mai quello che può succedere.

Una delle domande che, i giocatori una tantum si pongono è: ma effettivamente si vince o no al Gratta e Vinci? Ci sono delle probabilità o sono davvero infinitesimali? Partiamo con il fatto che questi può essere considerato un passatempo, un gioco da fare ogni tanto, ma attenzione al che possa diventare anche una dipendenza.

Detto questo, è necessario guardare da vicino alle effettive probabilità di vincita, se ci sono o meno. In realtà, il tutto parte dal modello di Gratta e Vinci che si sceglie perché, sì, ce ne sono di vari tipi e per tutte le tasche, ognuno dei quali può dare diverse probabilità di vincita. Quello a vincita più bassa e che parte da 0.10€, si trova online.

Ecco l’ultimo: ti permette una grande vincita

Uno degli ultimi Gratta e Vinci in circolazione ti promette (per quanto possibile) con soli 5€ di poter vincere molto, ma molto di più. Curiosi di sapere come si chiama?

Lui è il nuovo “Gioca Più Doppia Sfida Classic” e, come dicevamo all’inizio, costa solo 5€ tentare la fortuna con lui. con una piccola somma iniziale, ti dà la possibilità di arrivare a vincere fino a 50mila euro.

Il premio massimo è di 50mila euro, ma ci sono tantissime altre vincite intermedie che vanno proprio da 5€, passando anche per 20€, 30€, 50€, 100€, fino a toccare anche somme come 1000€, 2500€ e, ovviamente, la grande vincita finale. Ti ricordiamo sempre, però, che sono tutti giochi sì, ai quali va sempre usata la parsimonia: è un gioco e non un’abitudine pericolosa.